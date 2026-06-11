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DESAPARECIDOS

Ubican a ajustador de seguros reportado como desaparecido en Mezquital; sufrió accidente

El coche que conducía cayó a un barranco, hecho que le dejó heridas.

Ubican a ajustador de seguros reportado como desaparecido en Mezquital; sufrió accidente

Ubican a ajustador de seguros reportado como desaparecido en Mezquital; sufrió accidente

REDACCIÓN EL SIGLO DE DURANGO
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Un ajustador de seguros que había sido reportado como desaparecido cuando se dirigía hacia la comunidad de Huazamota, en el municipio de Mezquital, fue localizado con vida aunque lesionado tras sufrir un accidente carretero.

Compañeros de trabajo solicitaron apoyo de las autoridades locales luego de perder comunicación con el joven durante la tarde del miércoles, cuando viajaba a bordo de un vehículo marca Toyota, tipo sedán, de la empresa para la que labora.

Posteriormente, familiares manifestaron a las autoridades que el trabajador había sido encontrado luego de que su automóvil cayó a un barranco en una zona ubicada entre las comunidades de Temoaya y el entronque a Yonora.

Al lugar se movilizaron elementos de Protección Civil, corporaciones policiacas y personal de emergencia para realizar las labores de rescate y brindar atención médica al lesionado.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: desaparecidos ajustador, sido, reportado, desaparecido

               

                
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