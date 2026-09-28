Ubican a Amílcar Olán en Suiza; intenta quitarle el celular a reportero que buscaba entrevistarlo | VIDEO

Jorge Amílcar Olán Aparicio, amigo cercano de Andrés Manuel López Beltrán, fue visto en Suiza, en medio de la controversia generada en torno a su persona y de los señalamientos en su contra por presuntamente estar vinculado su nombre con contratos millonarios en gobiernos de la Cuarta Transformación.

Así lo dio a conocer Irving Pineda, reportero de Azteca Noticias, quien indicó que el allegado al hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra en Lugano, una ciudad turística de Suiza, específicamente en una de las avenidas más importantes del país europeo.

Pineda señaló que una llamada anónima le dio la pista para llegar al empresario, quien vive aislado y "no sale, sale poquitito" del lugar donde ahora habita; de igual manera, describió la casa donde fue visto el empresario, quien es señalado por formar parte de una red de tráfico de influencias.

"Pese a lo millones que tiene, él no anda en la calle, está escondido [...] él vive en la pare más alta, en una casa roja, es una casa de tres pisos, tiene alberca arriba, tiene un comedor al aire libre [...] resulta que no sale ni al comedor. No sale ni a la alberca, él anda literalmente escondido, a veces baja a contestar su teléfono, pero pasa horas y horas y horas escondido", expresó el reportero.

Captura de Pantalla

También indicó que el empresario vive con su esposa, sus dos hijos y "una señora que le ayuda con las labores de la limpieza"; planteó que el día a día de Amílcar Olán consiste en quedarse solo en casa, contestando mensajes en su celular, mientras sus hijos se van solos a la escuela.

Al mostrar imágenes del empresario en el domicilio, se ve a Olán Aparicio acostado en el recinto viendo su teléfono; en otra imagen se nota a dicho personaje hablar por celular sentado en una banca.

Irving Pineda destaca que en Suiza es necesario tener un buzón para la correspondencia que llega, por lo que acudió a la casa donde se hospeda el empresario y confirmó que el depósito tiene su nombre, pero no utiliza "Amílcar" su segundo nombre por el que es reconocido.

Al informar que estuvo siete días siguiendo al empresario, para confirmar que vive en el domicilio que le indicaron en la llamada anónima, Irving Pineda también narró el momento del encuentro, en el que le pidió una entrevista a Olán Aparicio, pero reaccionó de manera agresiva.

En las imágenes presentadas en el noticiero, se ve a Amílcar Olán caminar junto a sus hijos tras regresar de la escuela, el reportero lo intercepta, le pide 30 segundos de su tiempo, pero al mencionarle que existen escándalos en torno a su persona, advirtió que llamará a la policía y reaccionó de manera agresiva pues, entre forcejeos, intentó arrebatar el equipo con el que se documentaba el momento y huyó sin dar declaración alguna.