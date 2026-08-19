Ubican dos vehículos que habían sido robados en Durango

Dos automóviles que contaban con reporte de robo fueron localizados durante las últimas horas en la ciudad de Durango, uno de ellos sustraído días atrás del estacionamiento de una tienda comercial.

Robado en Chedraui

El primero de los casos corresponde a uno de la marca Honda, línea Civic, con placas FYS-126-D, propiedad de Iveth, el cual había sido reportado como robado el pasado 15 de agosto.

Dicho automóvil desapareció mientras se encontraba en el estacionamiento de Chedraui Nazas, donde su propietaria lo había dejado mientras realizaba sus actividades. Tras percatarse del robo, presentó el reporte correspondiente.Durante las labores para tratar de ubicarlo, el Civic fue encontrado en la calle Tuxpan, en la colonia Universal.

La unidad fue asegurada para continuar con los trámites correspondientes y posteriormente determinar su devolución a la propietaria.

Localizado en un corralón

El segundo vehículo recuperado es de la marca Nissan, línea Tsuru de color azul, cuyo robo había sido reportado desde el pasado 13 de agosto. Cerca de las 18:00 horas de este martes, su propietario, Manuel, informó que había logrado localizarlo.

El Tsuru se encontraba en un corralón y su propietario señaló que la Fiscalía General del Estado de Durango ya tenía conocimiento de la localización.

En ambos casos se realizarán los procedimientos necesarios para retirar los reportes de robo y establecer las circunstancias en que fueron recuperadas las unidades.