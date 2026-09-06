Ucrania, oportunidad de negocios y paz

El costo para reconstruir Ucrania se sigue disparando y grandes presupuestos están listos para su recuperación. El reto crece mientras la guerra daña escuelas, hospitales, carreteras y la conectividad del país. La paz entre ucranianos y rusos puede llegar con amplios esfuerzos que levanten la infraestructura de la región y con ello, prosperidad, derrama económica y nuevos empleos.

Una manera para resolver el problema de Ucrania, su restauración y reparación de daños, es desbloquear las inversiones internacionales. Un país debilitado por la destrucción y violencia parece poco atractivo para algunos inversionistas, más está lleno de oportunidades empresariales.

El desarrollo de infraestructura puede ser ese acelerador que acompañe el fin del conflicto, si ucranianos, rusos, la Unión Europea y Estados Unidos encuentran un camino constructivo, en los negocios y la conciliación.

Las necesidades de los ucranianos aumentan esta segunda mitad de 2026, mientras las oportunidades de inversión siguen apareciendo. No sólo hay que levantar la red de electricidad y las telecomunicaciones, sino el agua y la sanidad. Es urgente la reactivación de la agricultura, el comercio y la industria, en una nación con autopistas, caminos y campos minados, sin fertilizantes y con parques industriales colapsados. El transporte de energéticos se ha interrumpido, en un paso comercial natural entre Europa de oriente y occidente.

Se requieren 588 mil millones de dólares para la recuperación y reconstrucción ucraniana, si comenzamos con los estimados del Banco Mundial (BM) proyectados a finales de 2025. Los sectores más heridos por la confrontación son el transporte (16.4%), la energía (15.4%) y la vivienda (15.3%), donde familias ucranianas se han quedado sin casa y desconectadas.

Esta es la quinta vez que el Banco calcula los daños generales, que sólo en pérdidas socioeconómicas superan los $666 mmd, un aumento del 13.2% con respecto al año anterior. Hay 250 mil edificios residenciales golpeados y cerca de 3 millones de personas que demandan reubicación o reparación de sus hogares.

El drama en la calidad de vida supera las fronteras de los ucranianos, amenaza la estabilidad la Unión Europea y también la de Rusia. La falta de trabajos, servicios públicos, inseguridad y devastación ecológica agravan la migración y la desestabilidad de la zona. Las mujeres sufren una caída en servicios de salud y reproductivos. Donetska, Kharkivska, Zaporizka, Kyivska, Luhanska y Khersonska son regiones que han dejado de ser rentables y productivas. En distinta medida, carecen de protección social y padecen destrucción del medio ambiente, de lo que se habla poco.

Agentes internacionales como el mismo Banco Mundial sugieren soluciones pacíficas, en contraste con actores que sólo ven una salida bélica, la derrota de Rusia o la rendición de Ucrania. En las tres últimas décadas, el BM ha implementado casi 100 proyectos y programas de desarrollo en Ucrania y promovido reformas críticas. El reto del momento es desbloquear inversiones del sector privado y asistencia técnica, con esfuerzos para el alivio, la recuperación y la reconstrucción resiliente del suelo ucraniano.

Otra receta para la reconstrucción es la que propone la OCDE por medio de un Banco Nacional de Desarrollo (NatDB) en Ucrania. Los beneficios serían el financiamiento de infraestructura pública con la participación de pequeñas empresas y bancos locales. Estas iniciativas son creativas y se presentan como herramientas de paz y crecimiento, en medio de esta guerra entre hermanos.

*Especialista en geopolítica y miembro de COMEXI