UEFA, Concacaf y la AFC frenan propuesta de privatización del Mundial; la FMF analiza su voto

Gianni Infantino desencadenó una tormenta en el fútbol tras presentar la iniciativa FIFA Forward Enterprise. El proyecto propone vender el 20% de una filial comercial valorada en 20,000 millones de dólares a inversores privados, prometiendo captar 4,200 millones y elevar de 8 a 20 millones de dólares los recursos del programa FIFA Forward para las 211 federaciones afiliadas.

Alzan la voz y le dan un rotundo no a la FIFA

La reacción continental fue inmediata. La UEFA rechazó tajantemente la propuesta y amenazó con un boicot total a las competencias organizadas por la FIFA si avanza la privatización comercial. El organismo europeo sostuvo con firmeza que la Copa del Mundo forma parte del patrimonio histórico del deporte y que su gestión no debe venderse bajo ninguna circunstancia a capitales privados externos.

A la postura europea se unió la Concacaf, cuyo consejo y 41 asociaciones rechazaron por unanimidad el plan tras una asamblea de emergencia. La confederación norteamericana y caribeña cuestionó la prisa del proceso, la ausencia de mecanismos formales de gobernanza y la justificación de buscar financiación privada inmediatamente después de haber celebrado el torneo mundialista más lucrativo de la historia.

En la misma línea de oposición, la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) manifestó su postura al solidarizarse abiertamente con la UEFA y la Concacaf. El organismo rector del fútbol asiático expresó su profunda preocupación por la intención de introducir capitales privados en las principales competencias y criticó la falta de claridad en el proceso de toma de decisiones referente al proyecto FIFA Forward Enterprise.

No dicen que sí... pero buscan analizar la propuesta

Por su parte, la Confederación Africana de Fútbol (CAF) se sumó a las voces de análisis al anunciar que su Comité Ejecutivo evaluará detalladamente la propuesta. Aunque la CAF no declaró una negativa tajante como la UEFA, recomendó a sus miembros revisar las condiciones del proyecto y participar activamente en el proceso de consulta institucional, rechazando así aprobaciones precipitadas.

¿Qué dice la Federación Mexicana de Futbol?

En contraste con el bloque continental, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) fijó una postura prudente y distante al comunicar que no cerrará la puerta al plan comercial. El organismo mexicano aclaró que se integrará a las mesas de trabajo organizadas por la FIFA para analizar a fondo la documentación antes de tomar la decisión que beneficie al balompié nacional.

El rechazo masivo de la UEFA, la AFC y la Concacaf, junto al estudio minucioso de la CAF, deja en evidencia el complejo escenario para Gianni Infantino. La iniciativa comercial de privatizar parte de los derechos de la FIFA enfrenta una fuerte resistencia global que cuestiona las decisiones unilaterales y exige preservar la gobernanza tradicional del deporte frente al capital privad