UFC: El mexicano Jessie Rosas firma con la empresa de Dana White y debutará este 8 de agosto

La bandera de México volverá a ondear con fuerza en la Ultimate Fighting Championship (UFC), luego de que Jessie Rosas estampara su firma de manera oficial con la compañía que preside Dana White. Con este movimiento, la empresa de artes marciales mixtas más prestigiosa suma a un talentoso peleador de raíces tricolores.

Un perfil que ilusiona a la afición

Conocido popularmente como "Tachidito", el peleador de 23 años es hermano de Raúl Rosas Jr., el histórico "Niño Problema". Aunque nació en territorio estadounidense, el joven deportista es hijo de padres mexicanos y porta siempre la bandera con orgullo, consolidando un legado familiar inédito dentro de las artes marciales.

El nuevo integrante de la división de peso gallo llega a la élite con un récord profesional de 8 victorias y tan solo una derrota ante Keenan Lewis en marzo del 2024. Tras reponerse de ese descalabro, Rosas ligó triunfos sobre Kaleb Petereit y Luciano Ramos, antes de someter al guatemalteco Erick Ruano en junio para coronarse monarca en Ultimate Warrior Challenge (UWC) e impulsar su ascenso.

¿Cuándo debutará "Chadito" en UFC?

El esperado debut del peleador azteca dentro de la jaula más famosa del mundo está programado para el próximo 8 de agosto de 2026 en la cartelera de UFC Vegas 120. Rosas aceptó dar el salto a la promotora con poco tiempo de anticipación, dispuesto a demostrar de inmediato que tiene la calidad requerida para la élite.

Su primer obstáculo en el octágono no será sencillo, pues se medirá cara a cara contra el experimentado peleador estadounidense Miles Johns. Esta contienda representará una prueba de fuego decisiva para medir las capacidades del mexicano y determinar su verdadero alcance dentro de las clasificaciones mundiales.

Con la llegada de Jessie al octágono, la dinastía Rosas da un paso histórico al tener a dos hermanos compitiendo simultáneamente en la UFC. La afición mexicana mantiene altas expectativas sobre "Tachidito", quien buscará iniciar con el pie derecho su camino hacia la cima del deporte de los puños y patadas.