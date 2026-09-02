UFC: Silvestre 'Gorilla' Sánchez noquea en el Contender Series y firma su contrato en MMA

El peleador nayarita Silvestre 'Gorilla' Sánchez aseguró oficialmente su ingreso a la Ultimate Fighting Championship tras noquear al británico Liam McCracken durante la cuarta semana del Dana White’s Contender Series 2026. En un intenso pleito dentro de la división de peso ligero (155 libras), el atleta originario de Tepic exhibió madurez estratégica y técnica desarrollada en el UFC Performance Institute de la Ciudad de México.

Con un historial profesional previo de 9-1 y una racha invicta en promotoras de renombre como Lux Fight League, Sánchez se presentó en Las Vegas de manera categórica como una de las cartas más sólidas del MMA mexicano. Su campamento de preparación resultó determinante para neutralizar la versatilidad del oponente inglés, quien registraba ocho victorias en nueve presentaciones internacionales.

Talento y llaveo, de la mano

El desarrollo de la contienda exigió paciencia táctica por parte del gladiador azteca. Durante el primer asalto, McCracken buscó imponer el ritmo mediante el alcance de su mano izquierda, obligando a Sánchez a recurrir al grappling contra la reja. Para el segundo episodio, el mexicano soltó combinaciones de codos y rodillas, tomando el control absoluto de las acciones en la lona.

El desenlace definitivo ocurrió a los 2:44 minutos del tercer round mediante una contundente combinación de patada baja y cruzado de izquierda que desarmó al británico. Sánchez selló la victoria por nocaut técnico en el octágono sin depender de las tarjetas de los jueces, provocando la intervención inmediata del réferi ante el castigo certero impuesto sobre su rival.

En la empresa más grande del mundo

Tras concluir la cartelera, el presidente de la empresa, Dana White, confirmó públicamente la contratación del peleador nayarita para sumarse al elenco oficial. En la entrevista posterior al enfrentamiento, Sánchez expresó que el objetivo trazado desde el campamento fue finalizar la contienda para evitar decisiones divididas y demostrar el verdadero nivel de las artes marciales mixtas mexicanas.

Este resultado fortalece la presencia del talento nacional en la UFC, siendo el segundo contrato concretado esta temporada junto a Cristian Pérez. Con diez victorias profesionales en su registro, Silvestre “Gorilla” Sánchez inicia una fase crucial en la categoría de peso ligero, respaldado por el trabajo formativo y de alto rendimiento que posiciona a México en la cima del deporte internacional.