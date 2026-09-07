UIF bloquea cuentas de 'El Pity' Velarde, exsecretario de Economía de Rocha Moya

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incluyó en su Lista de Personas Bloqueadas a Ricardo “El Pity” Velarde Cárdenas, quien fue secretario de Economía de Sinaloa durante el gobierno de Rubén Rocha Moya.

La determinación derivó en la inmovilización de las cuentas bancarias del exfuncionario, quien promovió un juicio de amparo para intentar revertir la medida.

Velarde Cárdenas formó parte de la administración estatal como subsecretario de Turismo y posteriormente quedó como encargado del despacho de esa dependencia. Entre noviembre de 2024 y octubre de 2025 encabezó la Secretaría de Economía de Sinaloa.

Antes de ocupar cargos públicos, desarrolló una trayectoria empresarial relacionada principalmente con los sectores restaurantero y turístico en Mazatlán.

Socio y empresas también fueron incluidos

El bloqueo también alcanzó al empresario inmobiliario Jorge Armando Lizárraga Angulo, identificado como socio de Velarde Cárdenas en distintas compañías establecidas en Sinaloa.

Lizárraga promovió igualmente un juicio de amparo el pasado 25 de agosto para impugnar el acuerdo 326/2026 de la UIF, mediante el cual habría sido incorporado a la lista.

Entre las empresas que han recurrido a tribunales para combatir las medidas aparecen Grupo Veliiz, Grupo Priben, Impulsora de Proyectos Veliz, Operadora La Movida Sí Me Gusta, El Muchacho Alegre en el Pacífico Norte y Operadora de Bares Veliz (OPV).

Una de las sociedades está relacionada con el desarrollo inmobiliario Akoya Sky Living, proyectado sobre el malecón de Mazatlán, mientras que otras participan en la operación de restaurantes, bares y establecimientos turísticos.

Juzgado envía el caso a Sinaloa

Velarde presentó su demanda de amparo el 25 de agosto. Este lunes 7 de septiembre, el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México determinó que no tiene competencia para conocer el asunto y ordenó enviar el expediente a los juzgados federales de Sinaloa.

La resolución no representa todavía una decisión sobre la legalidad del bloqueo, sino que únicamente establece qué autoridad judicial deberá continuar con el análisis del recurso promovido por el exfuncionario.

En otro procedimiento, un juez federal negó a Operadora de Bares Veliz la suspensión provisional solicitada para dejar temporalmente sin efecto el bloqueo de sus cuentas. La restricción permanecerá vigente mientras continúa el juicio.

Hasta ahora, las autoridades no han informado públicamente qué operaciones o movimientos financieros motivaron específicamente la inclusión de los empresarios y sus compañías en el listado.

La incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas es una medida administrativa y preventiva; por sí misma, no constituye una sentencia ni acredita la comisión de algún delito.

Su relación con el caso Carlos Emilio

Ricardo Velarde dejó la Secretaría de Economía de Sinaloa en octubre de 2025, después de la desaparición del joven duranguense Carlos Emilio Galván Valenzuela en Terraza Valentino, un establecimiento de Mazatlán del que el entonces funcionario era copropietario.

El inmueble fue cateado como parte de las investigaciones para localizar al joven. La salida de Velarde del gabinete ocurrió en medio de la atención pública generada por el caso.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha señalado que el bloqueo ordenado por la UIF tenga relación directa con la desaparición de Carlos Emilio.