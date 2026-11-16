Una convocatoria permanecerá abierta en Durango hasta el próximo 25 de noviembre, dirigida a estudiantes de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) interesados en cursar el semestre A-2027 en otra institución, ya sea dentro del país o en el extranjero.

Los estudiantes podrán ampliar su formación académica en instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad Veracruzana (UV), la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) y la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx).

En el ámbito internacional, podrán considerar destinos como la Universidad Concordia de Edmonton, en Alberta, Canadá; la Universidad de Oviedo, en España; la Universidad Santo Tomás y la Universidad Antonio Nariño, en Colombia, así como la Universidad de La Frontera, en Chile.

Sobre el alcance de este programa, la Dirección de Internacionalización detalló que durante el semestre B-2026 participaron 27 estudiantes: 13 en instituciones nacionales y 14 en universidades del extranjero.

La convocatoria abrió el pasado 13 de octubre, por lo que los estudiantes interesados deben acudir directamente a las oficinas de la Dirección de Internacionalización, ubicadas a un costado de la Biblioteca Central Universitaria.

También pueden comunicarse a través de las redes sociales oficiales de la Dirección de Internacionalización: Instagram, dir.internacionaliz.ujed, y Facebook, Internacionalización UJED; llamar al teléfono 618-827-1202 o escribir a los correos electrónicos [email protected] e [email protected].

Para mayor facilidad, los jóvenes interesados también pueden consultar las bases, los requisitos, los formatos y el listado completo de destinos disponibles mediante los códigos QR de los carteles instalados en las diferentes unidades académicas.