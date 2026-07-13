UJED deja a trabajador del CCH sin ISSSTE, en pleno tratamiento tras perder la vista

Un extrabajador de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) denunció que la institución le suspendió el pago de las cuotas al ISSSTE cuando se encontraba en proceso de recuperación tras perder un ojo y con baja visión en el otro, situación que además frenó el trámite para obtener una incapacidad total y permanente.

Víctor Martínez, quien laboró en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) de la UJED, aseguró que la universidad dejó de cubrir sus aportaciones al ISSSTE durante su proceso postoperatorio, por lo que perdió la calidad de derechohabiente y, en consecuencia, el acceso a la atención médica necesaria para continuar con su rehabilitación.

Explicó que los problemas de salud comenzaron luego de contagiarse de Covid durante la ola de la variante Ómicron, en 2022. Aunque su padecimiento requería atención urgente, señaló que la cirugía se realizó hasta finales de ese año, cuando ya no fue posible recuperar la visión del ojo afectado.

Indicó que mientras se encontraba en el procedimiento para obtener una incapacidad total y permanente (ITP), la UJED dejó de pagar las cuotas al ISSSTE, lo que no solo interrumpió su tratamiento médico, sino que también lo dejó sin salario.

Martínez afirmó que ha buscado resolver el conflicto por la vía laboral; sin embargo, acusó a la universidad de intentar deslindarse de cualquier responsabilidad. Incluso señaló que durante una audiencia en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje percibió presiones hacia el personal encargado de atender su caso , situación que, dijo, terminó afectando su defensa.

El extrabajador manifestó que su principal petición es que la universidad restablezca el pago de las cuotas al ISSSTE para poder concluir el trámite de incapacidad permanente y recibir las prestaciones que por ley le corresponden.

Espera una propuesta de liquidación

Añadió que, en caso de que la institución ya no desee mantener la relación laboral, está dispuesto a negociar una liquidación conforme a derecho, aunque aseguró que la propuesta económica que le ha planteado la UJED es muy inferior a lo que considera le corresponde por los años trabajados.

Finalmente, sostuvo que continuará buscando una solución legal al conflicto, al considerar que la universidad no puede desentenderse de las obligaciones laborales y de seguridad social mientras su procedimiento de incapacidad permanece inconcluso.