UJED lanza el 'Mes de la Titulación', con apoyo económico, ¿cómo puedo registrarme?

El rezago histórico de entre cinco mil y seis mil egresados que concluyeron sus estudios, pero no han obtenido su título profesional, busca ser atendido por la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) mediante el Mes de la Titulación, que se desarrolla durante octubre.

Gamaliel Sarabia Ortiz, subsecretario general académico de la UJED, informó que durante el último año cerca de 700 egresados han formalizado su titulación, como resultado de las acciones implementadas para disminuir este rezago.

Explicó que una de las principales causas por las que los egresados dejan pendiente este proceso es que, una vez que concluyen su plan de estudios y cubren los créditos requeridos, se incorporan al mercado laboral y dejan de lado los trámites para obtener el documento que acredita formalmente su grado académico.

"Muchos alumnos, una vez que concluyen su plan de estudios y obtienen sus créditos, se incorporan al campo laboral y dejan de lado su proceso de titulación. La intención es rescatarlos y brindarles la facilidad para que puedan concluirlo”, señaló.

Para facilitar la regularización, la UJED habilitó una ventanilla única, mediante la cual los egresados recibirán orientación y seguimiento para integrar la documentación necesaria, de acuerdo con los requisitos de cada unidad académica.

UJED PAGARÁ EL 50%

Durante octubre también se contempla un apoyo económico para reducir el costo del proceso. La Universidad cubrirá 50 por ciento del pago de titulación, mientras que la unidad académica correspondiente absorberá el otro 50 por ciento.

Sarabia Ortiz señaló que el objetivo es que los egresados no solamente concluyan un trámite administrativo, sino que obtengan el documento oficial que acredita sus estudios profesionales y les permita formalizar su grado académico.

Entre las facultades donde se concentra una parte importante del rezago se encuentran Derecho; Economía, Contaduría y Administración; y Psicología y Terapia de la Comunicación Humana , situación relacionada, entre otros factores, con el número de egresados y su incorporación al campo laboral.

¿Cómo puedo registrarme?

Los interesados pueden registrarse mediante el código QR que la UJED difunde a través de sus redes sociales.

Posteriormente, personal de la Subsecretaría General Académica verificará la información y dará seguimiento a cada caso.

La atención se brinda en las oficinas de la Subsecretaría General Académica, ubicadas en el edificio de las calles 20 de Noviembre y Victoria, donde los egresados podrán recibir información sobre los requisitos y alternativas para concluir su titulación.

El Mes de la Titulación permanecerá vigente durante todo octubre para quienes hayan concluido su plan de estudios y cubierto los créditos correspondientes.