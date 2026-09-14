UJED no entra al 'Calendario Mágico'; alumnos sí tendrán clases jueves y viernes

La Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) no se sumará al "Calendario Mágico" y anuncia que sí habrá clases el jueves y viernes de esta semana; la UJED detalló que tiene su propio calendario de días inhábiles.

De acuerdo con lo anunciado por el área de Comunicación de la Universidad, el calendario que ellos tienen solo establece inhábiles los días 15 y 16 de septiembre.

Por lo que solo se aplicará, en esta ocasión, los descansos patrios serán los días ya mencionados, razón por la cual sí habrá clases el jueves y viernes.

ALGUNAS ESCUELAS NO TUVIERON CLASES HOY

Sin embargo, el lunes 14 de septiembre algunas escuelas de la misma Universidad Juárez no tuvieron clases porque el personal administrativo no acudió o hicieron guardias, como parte de los contratos colectivos del STEUJED.

SUSPENSIÓN IMPACTA A CALENDARIO ESCOLAR

La suspensión de labores sí tendrá impacto en las escuelas de educación básica, donde este lunes se desarrollaron clases, mientras que en varios planteles se programaron para el martes actividades relacionadas con las fiestas patrias, como kermés y celebraciones mexicanas.

De esta manera, para buena parte del sector educativo, la semana quedará prácticamente reducida a un solo día efectivo de clases, al combinarse los días de descanso previamente establecidos con el nuevo anuncio de suspensión de actividades.