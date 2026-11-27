Este domingo se jugará la última jornada de la Liga Nuevo Durango, en ambas categorías, en donde los equipos del Club Campestre todavía aspirar a mover el acomodo de la tabla general de Premier.

Camarón de Oro “A” ya aseguró el primer lugar, por lo que solo espera saber si enfrentará en liguilla a Vinos y Licores la Toluquita o lo hará frente a su filial, Camarón de Oro “B”, quienes tienen que ganar su partido ante Leoni y esperar que Seminuevos Gamero derrote a Vinos para calificar.

El segundo puesto de la tabla general aún no se define, pues aunque Club Gallos cuenta con 40 puntos, tendría que sumar aunque sea un punto frente a Faro Terraza para evitar que Campestre FC, con 37 puntos, le arrebate el subliderato por mejor diferencia de goles.

Team Campestre, que enfrentará a FECA, busca que Papelería “El Toy” le ayude a sacarle puntos al Campestre FC para subir al tercer lugar, aunque un mal resultado le abriría la puerta a Saru Visas para desplazar a los campiranos en la clasificación.

Atlético Campestre y Alacranes ya no pueden moverse de lugar, por lo que solo les queda esperar a que se defina su rival en la liguilla.

Es muy probable que en los Cuartos de Final exista un “Clásico”, pues ya sea Campestre FC o Team Campestre, que queden en tercer lugar, enfrentarían al Atlético Campestre, sexto de la general.

En la Primera División, FECA, Oscuros, Seminuevos Gamero y Club Gallos aún podrían ser el primer lugar de la tabla general, por lo que el cierre de temporada regular en la Liga Nuevo Durango tiene todos los ingredientes para un emocionante cierre, de cara a la liguilla.