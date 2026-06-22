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¡Última oportunidad! Netflix eliminará series y películas esta semana de junio 2026

Si estas esperando hacer un maratón para estos días y no sabes qué ver, aprovecha estos contenidos antes de que se vayan.

¡Última oportunidad! Netflix eliminará series y películas esta semana de junio 2026

¡Última oportunidad! Netflix eliminará series y películas esta semana de junio 2026

FERNANDA GALARZA
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Netflix se ha convertido en una de las plataformas de streaming más vistas, pues su amplio catálogo de contenidos ha cautivado a todos sus suscriptores, entre series de todo tipo de género y películas que nunca imaginamos ver, es como ha logrado mantenerse en los favoritos. 

Sin embargo, para darle paso a nuevas producciones y continuar deleitando a todas las edades, la empresa ha decidido eliminar un par de títulos este mes de junio. 

¿Cuáles y cuándo ocurriará?

Aunque solo queda una semana de junio, Netflix ha depurado su plataforma desde que inició el mes, diciéndole adiós a grandes títulos como: A little Bit of Haven, Babylon, El paseo 6, K-19: The Widowmaker, The Fanatic, Paw Patrol, Ubroken, Fan Girl, The Iron Claw, entre otros. 

Estas series y películas fueron retiradas durante los primeros 21 días, sin embargo, a partir de esta semana se irán otros más:

25 de junio


    

  • Justin Time Go! (Temporada 1)
    • 

  • Kill 'Em All 2 (2024)
    • 



26 de junio


    

  • Kipo y la era de los magnimales (Temporadas 1-3)
    • 

  • The Red Road (Temporadas 1-2)
    • 

  • TURN: Espías de Washington
    • 



29 de junio


    

  • Los nuevos agentes secretos de Churchill (Temporada 1)
    • 

  • El bosque (Temporada 1)
    • 



30 de junio


    

  • Hello, My Tweinties! (kdrama)
    • 

  • Sex and the City
    • 

  • Man to man (kdrama)
    • 

  • Degrassi: Next Class
    • 

  • El tercer encanto (kdrama) 
    • 



               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
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