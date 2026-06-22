¡Última oportunidad! Netflix eliminará series y películas esta semana de junio 2026
Netflix se ha convertido en una de las plataformas de streaming más vistas, pues su amplio catálogo de contenidos ha cautivado a todos sus suscriptores, entre series de todo tipo de género y películas que nunca imaginamos ver, es como ha logrado mantenerse en los favoritos.
Sin embargo, para darle paso a nuevas producciones y continuar deleitando a todas las edades, la empresa ha decidido eliminar un par de títulos este mes de junio.
¿Cuáles y cuándo ocurriará?
Aunque solo queda una semana de junio, Netflix ha depurado su plataforma desde que inició el mes, diciéndole adiós a grandes títulos como: A little Bit of Haven, Babylon, El paseo 6, K-19: The Widowmaker, The Fanatic, Paw Patrol, Ubroken, Fan Girl, The Iron Claw, entre otros.
Estas series y películas fueron retiradas durante los primeros 21 días, sin embargo, a partir de esta semana se irán otros más:
25 de junio
- Justin Time Go! (Temporada 1)
- Kill 'Em All 2 (2024)
26 de junio
- Kipo y la era de los magnimales (Temporadas 1-3)
- The Red Road (Temporadas 1-2)
- TURN: Espías de Washington
29 de junio
- Los nuevos agentes secretos de Churchill (Temporada 1)
- El bosque (Temporada 1)
30 de junio
- Hello, My Tweinties! (kdrama)
- Sex and the City
- Man to man (kdrama)
- Degrassi: Next Class
- El tercer encanto (kdrama)