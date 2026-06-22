¡Última oportunidad! Netflix eliminará series y películas esta semana de junio 2026

Netflix se ha convertido en una de las plataformas de streaming más vistas, pues su amplio catálogo de contenidos ha cautivado a todos sus suscriptores, entre series de todo tipo de género y películas que nunca imaginamos ver, es como ha logrado mantenerse en los favoritos.

Sin embargo, para darle paso a nuevas producciones y continuar deleitando a todas las edades, la empresa ha decidido eliminar un par de títulos este mes de junio.

¿Cuáles y cuándo ocurriará?

Aunque solo queda una semana de junio, Netflix ha depurado su plataforma desde que inició el mes, diciéndole adiós a grandes títulos como: A little Bit of Haven, Babylon, El paseo 6, K-19: The Widowmaker, The Fanatic, Paw Patrol, Ubroken, Fan Girl, The Iron Claw, entre otros.

Estas series y películas fueron retiradas durante los primeros 21 días, sin embargo, a partir de esta semana se irán otros más:

25 de junio

Justin Time Go! (Temporada 1)

Kill 'Em All 2 (2024)

26 de junio

Kipo y la era de los magnimales (Temporadas 1-3)

The Red Road (Temporadas 1-2)

TURN: Espías de Washington

29 de junio

Los nuevos agentes secretos de Churchill (Temporada 1)

El bosque (Temporada 1)

30 de junio