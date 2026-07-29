Último pago de la Pensión del Bienestar: estas letras reciben su apoyo HOY miércoles 29 de julio

La dispersión de pagos de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores está por concluir, por lo que este miércoles 29 de julio se esperan los últimos depósitos correspondiente a este y algunos apoyos federales más. ¿Qué letras reciben hoy su dinero? Esto señala el calendario oficial.

Desde inicios de mes arrancó la dispersión de pagos de la Pensión para Adultos Mayores, la Pensión para Personas con Discapacidad, la Pensión Mujeres Bienestar y el Programa para Madres Trabajadoras, avanzando durante todo el mes hasta concluir esta semana.

Estos cuatro programas sociales otorgan a sus beneficiarios un pago bimestral, por lo que luego de que el último depósito fuera en el mes de mayo, con el inicio de julio comenzó también la distribución del apoyo correspondiente al bimestre julio-agosto.

Pagos de cada programa

De acuerdo con lo establecido por la Secretaría del Bienestar, cada uno de los programas otorga a sus beneficiarios una cantidad diferente de dinero, la cual es distribuida a través de tarjetas del Banco del Bienestar.

Para la Pensión Bienestar para Adultos Mayores, el depósito bimestral es por la cantidad de 6 mil 400 pesos, siendo el programa que otorga más dinero.

En el caso de la Pensión para Personas con Discapacidad, el pago es 3 mil 100 pesos; mientras que la Pensión Mujeres Bienestar da 3 mil 100 pesos; y el Programa para Madres Trabajadoras la cantidad de mil 650 pesos cada dos meses.

¿Quién recibe su pago HOY miércoles 29 de julio?

Según el calendario de la distribución de pagos, que se han estado realizando en orden alfabético, de acuerdo con la inicial del primer apellido de las beneficiarios, este miércoles 29 de julio se hará el último depósito de la actual dispersión, correspondiendo el pago a las personas cuyo primer apellido inicia con las letras W, X, Y y Z.

Al igual que en otras ocasiones, el Banco del Bienestar recuerda a sus usuarios que no es necesario acudir a las sucursales el mismo día del depósito, pues el dinero permanece intacto en la cuenta de los beneficiarios hasta el momento en que estos acudan a retirarlo.

¿Cuándo será el próximo pago?

Tras la dispersión del mes de julio, y al tratarse de programas que otorgan su apoyo cada dos meses, el siguiente depósito se realizará en el mes de septiembre, correspondiente al bimestre septiembre-octubre.

Sin embargo, se prevé que sea hasta el inicio del mismo septiembre cuando se publique el calendario oficial de acuerdo con la letra de sus beneficiarios.