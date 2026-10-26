Últimos días para que aspirantes a Consejerías Electorales de Durango cotejen documentos

Las personas que se registraron en línea para participar en la selección de Consejerías Electorales distritales tienen hasta el 31 de octubre para presentar sus documentos originales y completar el cotejo requerido para continuar en el procedimiento.

El Instituto Nacional Electoral (INE) en Durango informó que el trámite debe realizarse en la Junta Local Ejecutiva o en alguna de las Juntas Distritales Ejecutivas de la entidad. El periodo de atención comenzó el 16 de octubre y forma parte del proceso para integrar los Consejos Distritales que participarán en las elecciones federales de 2026-2027.

Entre los documentos solicitados se encuentran el acta de nacimiento, la credencial para votar vigente, un comprobante de domicilio actualizado, el comprobante del último grado de estudios, la CURP y los formatos oficiales generados durante el registro, además de los requisitos adicionales que establezca la convocatoria.

La Junta Local Ejecutiva informó que mantendrá su horario de atenciones de lunes a viernes, de 09:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas, así como los sábados de 09:00 a 14:00 horas. En las Juntas Distritales Ejecutivas, el horario es de lunes a viernes, de 08:30 a 16:00 horas.