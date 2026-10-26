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CONSEJERÍAS ELECTORALES

Últimos días para que aspirantes a Consejerías Electorales de Durango cotejen documentos

El periodo de atención comenzó a mediados de mes y concluirá en próximos días.

Últimos días para que aspirantes a Consejerías Electorales de Durango cotejen documentos

Últimos días para que aspirantes a Consejerías Electorales de Durango cotejen documentos

JUAN M. CÁRDENAS
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Las personas que se registraron en línea para participar en la selección de Consejerías Electorales distritales tienen hasta el 31 de octubre para presentar sus documentos originales y completar el cotejo requerido para continuar en el procedimiento.

El Instituto Nacional Electoral (INE) en Durango informó que el trámite debe realizarse en la Junta Local Ejecutiva o en alguna de las Juntas Distritales Ejecutivas de la entidad. El periodo de atención comenzó el 16 de octubre y forma parte del proceso para integrar los Consejos Distritales que participarán en las elecciones federales de 2026-2027.

Entre los documentos solicitados se encuentran el acta de nacimiento, la credencial para votar vigente, un comprobante de domicilio actualizado, el comprobante del último grado de estudios, la CURP y los formatos oficiales generados durante el registro, además de los requisitos adicionales que establezca la convocatoria.

La Junta Local Ejecutiva informó que mantendrá su horario de atenciones de lunes a viernes, de 09:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas, así como los sábados de 09:00 a 14:00 horas. En las Juntas Distritales Ejecutivas, el horario es de lunes a viernes, de 08:30 a 16:00 horas.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: INE Durango Consejerías Electorales Durango Distritales, documentos, Juntas, Ejecutiva

               

                
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