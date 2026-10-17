Últimos días para tramitar credencial de elector por primera vez

Los jóvenes de Durango que cumplirán 18 años entre el 1 de septiembre de 2026 y el 6 de junio de 2027 tienen hasta el 25 de enero de 2027 para tramitar por primera vez su credencial para votar y poder participar en las elecciones del próximo año.

El Instituto Nacional Electoral (INE) llamó a este sector de la población a acudir con anticipación a los módulos de atención ciudadana, como parte de la campaña anual intensa 2026-2027, para solicitar su inscripción al padrón electoral.

Para realizar el trámite por primera vez, deberán presentar acta de nacimiento, comprobante de domicilio e identificación con fotografía. La ubicación de los módulos y los requisitos pueden consultarse en el sitio oficial del INE o mediante INEtel, al 800 433 2000.