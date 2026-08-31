Cortocircuito provoca incendio en pipa de gas en el Centro de Durango

Una pipa perteneciente a una empresa gasera presentó un incendio este lunes, mientras se encontraba en la calle Laureano Roncal, en la Zona Centro de la ciudad de Durango.

De acuerdo con el reporte, un cortocircuito provocó que el cableado de la unidad comenzara a arder. Los operadores realizaron una primera intervención con ayuda de un extintor, mientras solicitaban el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Elementos del Cuerpo de Bomberos de Durango acudieron al lugar para controlar completamente la situación, revisar las condiciones de la pipa y brindar seguridad en el área.

Tras la inspección, los bomberos descartaron que existiera alguna fuga de gas. Los daños quedaron focalizados únicamente en el cableado de la unidad y no se reportaron personas lesionadas.

Una vez controlado el incendio y descartados riesgos adicionales, la pipa quedó bajo responsabilidad de la compañía gasera, que se encargaría de realizar su remolque.