Un doble festejo de fe para la familia Mejorado Vázquez

Con una emotiva ceremonia religiosa, los pequeños Natalia y José Manuel Mejorado Vázquez recibieron las bendiciones del bautizo y la presentación, un momento de gran significado espiritual que compartieron rodeados del cariño de sus seres queridos.

ASUMEN COMPROMISO DE AMOR

Sus padres, Diana Vázquez y Andrés Mejorado, se mostraron felices y agradecidos por guiar a sus hijos en esta nueva etapa de fe. El compromiso de acompañar y proteger a los festejos a lo largo de su vida fue asumido con gran entusiasmo por sus padrinos: Iván Mejorado y Andrea Figueroa, quienes acompañaron al pequeño José Manuel; así como Diego Mejorado, padrino de la hermosa Natalia.

Diana Vázquez y Andrés Mejorado, dichos en este día especial. (Foto: Melissa Silva)

CELEBRACIÓN

Luego de la celebración litúrgica, familiares y amigos cercanos se reunieron para festejar este doble acontecimiento en un ambiente lleno de alegría, buenos deseos y una hermosa convivencia.