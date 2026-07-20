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Un doble festejo de fe para la familia Mejorado Vázquez

Sus hijos fueron llevados a la iglesia para recibir bendición de bautizo y presentación.

Los pequeños fueron acompañado por sus seres queridos en esta importante celebración religiosa. (Foto: Melissa Silva)

Los pequeños fueron acompañado por sus seres queridos en esta importante celebración religiosa. (Foto: Melissa Silva)

DINORA G. SOLÍS
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Con una emotiva ceremonia religiosa, los pequeños Natalia y José Manuel Mejorado Vázquez recibieron las bendiciones del bautizo y la presentación, un momento de gran significado espiritual que compartieron rodeados del cariño de sus seres queridos.

ASUMEN COMPROMISO DE AMOR

Sus padres, Diana Vázquez y Andrés Mejorado, se mostraron felices y agradecidos por guiar a sus hijos en esta nueva etapa de fe. El compromiso de acompañar y proteger a los festejos a lo largo de su vida fue asumido con gran entusiasmo por sus padrinos: Iván Mejorado y Andrea Figueroa, quienes acompañaron al pequeño José Manuel; así como Diego Mejorado, padrino de la hermosa Natalia.

Diana Vázquez y Andrés Mejorado, dichos en este día especial. (Foto: Melissa Silva)
Diana Vázquez y Andrés Mejorado, dichos en este día especial. (Foto: Melissa Silva)

CELEBRACIÓN

Luego de la celebración litúrgica, familiares y amigos cercanos se reunieron para festejar este doble acontecimiento en un ambiente lleno de alegría, buenos deseos y una hermosa convivencia. 

(Foto: Melissa Silva)
(Foto: Melissa Silva)


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
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