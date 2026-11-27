Cinépolis lanzó una promoción con una idea sencilla: que cada cliente llevara de casa el recipiente en el que quería recibir sus palomitas. La oferta, disponible durante tres días en complejos tradicionales de México, dio pie a escenas poco comunes en las dulcerías. Entre quienes llegaron con ollas y cubetas, hubo clientes que aparecieron cargando objetos que difícilmente cabrían en el portavasos de una butaca.

¿En qué consistía la promoción de Cinépolis?

La dinámica, llamada “Trae tu Canasta”, estuvo vigente del miércoles 25 al viernes 27 de noviembre de 2026 en los Cinépolis tradicionales de México, de acuerdo con la disponibilidad de cada complejo. Las salas VIP quedaron fuera y la compra se hacía directamente en la dulcería.

Por 169 pesos, los clientes podían recibir palomitas de mantequilla en su propio recipiente. El personal servía hasta el equivalente a dos canastas tamaño Para Llevar, unos 470 gramos por cada pago. Por 58 pesos adicionales se podía cambiar el sabor y combinar hasta cuatro variedades, según las existencias de cada sucursal.

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Las bases pedían que el recipiente estuviera limpio, fuera apto para contener alimentos y pudiera manipularse con seguridad. Quienes quisieran llenar un objeto de mayor capacidad podían comprar porciones adicionales. Cada una tenía el mismo precio y el mismo límite de dos canastas.

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Del féretro blanco al tinaco

Uno de los videos que más llamó la atención muestra a dos jóvenes que llegaron a una sucursal con un pequeño féretro blanco. En otro clip, reportado en Pachuca, el objeto era un ataúd negro de tamaño adulto. Las imágenes circularon entre bromas y comentarios sobre hasta dónde habían llevado los clientes la invitación de Cinépolis.

En Sinaloa, un video captó a clientes que llevaron una lavadora a la dulcería. También circuló el caso de un joven que llegó al cine con un tinaco de plástico, de los que se usan para almacenar agua. La lista de ocurrencias incluyó una maleta, un microondas y hasta un paraguas abierto que un padre llevó al cine con su hijo en Puebla.

En redes, unos celebraron el ingenio de quienes se animaron a cargar un electrodoméstico hasta el mostrador y otros se preguntaron cuántas palomitas les habrían servido. La cuenta era la misma para quien llegaba con una olla o con un tinaco: hasta dos canastas por cada 169 pesos.