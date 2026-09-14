Un gabinete estatal dividido, sin resultados y hasta amenazado

"Se los he dicho a mi equipo: Yo estoy preparado para que todos los que están en esta mesa (su gabinete) me traicionen. Pero no sé si ustedes están preparados para el revire que yo pueda hacer", reveló el gobernador Esteban Villegas Villarreal en una entrevista en Canal 12.

Esta declaración y, aceptar la posibilidad de buscar una candidatura federal el próximo año, fue sin duda alguna lo más relevante del descafeinado Cuarto Informe de Gobierno. Y es que, de obras, inversiones y proyectos, la realidad es que no hay mucho que destacar diferente a los mismo que se dijo el año pasado.

Pero más allá de que, como muchos comentaron en redes sociales, las declaraciones del mandatario estatal puedan sonar a claras amenazas a quienes en teoría deberían ser sus incondicionales, lo cierto es que vale la pena analizar no solo el mensaje, sino los tiempos para dejar en claro que el gobernador de Durango ha notado algo al interior de su equipo que no le ha gustado.

GABINETE DIVIDIDO Y HARTO

No se equivoca Villegas Villarreal al decir que sabe que tarde o temprano será "traicionado" y "apartado", pues ejemplificó que lo mismo ha pasado con los gobernadores recientes, que al finalizar el sexenio pierden no solo el poder, sino la atención y poder de decisión. La gran diferencia es que a otros les pasó en el famoso "año de Hidalgo", es decir el sexto, mientras que a él ya le está sucediendo en apenas cuatro años.

Y gran parte de lo que ocurre al interior de su gabinete es, precisamente, por no haber puesto límites a quienes fueron ganando poder, no solo económico, sino institucional, que sobrepasó oficinas y competencias que les permitió a algunos personajes tomar decisiones más allá del Bicentenario, sometiendo a caprichos personales al Ayuntamiento de Durango, al Congreso del Estado y al Poder Judicial.

Con el argumento de ser muy cercanos a Villegas Villarreal, algunos personajes cometieron abusos y atropellos no solo en perjuicio del erario público, sino también de trabajadores que se atrevieron a desafiar o cuestionar órdenes que, a todas luces, no son en beneficio del Gobierno del Estado, sino de intereses estrictamente particulares.

Cada caso de abuso de poder registrado por aquellos que se sienten familiares del mandatario, se ha convertido en una familia inconforme más a su gestión, dispuestos a dejar en claro su desaprobación y calificación negativa al actual sexenio. Casos que siguen acumulándose.

”LA COCO” Y “EL ABUELO”

Este par de personajes son, sin duda, el más claro ejemplo mencionado. Una, la que logró ganarse la confianza de la "pareja presidencial" y que pasó de ser una burócrata más, arrumbada en una oficina cercana a unas oficinas del Parque Guadiana, a convertirse en una "guía espiritual" que da órdenes a Secretarios, impone a sus amigos y familiares en puestos claves, señalando a quienes tienen mala "energía" y que afectan el proyecto del Gobernador.

El otro, quien ha demostrado que es capaz de "sacarle agua" hasta a las piedras, pasando por encima de cualquier regla establecida, con tal de colgarse "medallas" ante su jefe que le permitan hacer y deshacer a su antojo en todas las dependencias. Ambos, sin necesidad de contar con un puesto en el organigrama estatal, pero con la cercanía suficiente al mandatario para poder moverse sin tener consecuencias por sus abusos, malos tratos y excesos.

No son los únicos, pero sí quienes principalmente han provocado un desgaste constante entre los más cercanos al Gobernador, a pesar de no tener ni los mínimos conocimientos de política, administración o servicio público. Como dicen por ahí, lo importante no es saber jugar, "sino acomodarse bien" y ambos lo han hecho, sin importar a cuantos trabajadores han afectado por sus caprichos.

BAJO AVISO NO HAY ENGAÑO

La indirecta -muy directa- que lanzó el Gobernador a su gabinete no fue un accidente, fue premeditada, en un espacio controlado y al inicio del proceso electoral del 2027, en donde Villegas Villarreal buscará mantener el control del Congreso del Estado para evitar una salida abrupta y peligrosa en el 2028, aunque eso implique negociar la transición con Morena.

Y sí, la "amenaza" contra sus más cercanos también es un recordatorio de que el actual Gobierno cuenta con información valiosa que pudiera usar el mandatario si se llega a sentir afectado o relegado.

Aunque todavía no hay un "candidato oficial" que pueda quitarle la atención mediática a mediano plazo, Villegas Villarreal lanzó un recordatorio de que él cuenta con lo necesario para revirar (o cobrar) la traición de sus cercanos. Palabras textuales que sería interesante pudiera explicar para evitar especulaciones.

Lo que es un hecho es que el ambiente laboral en el Bicentenario desde hace tiempo ya no es el mismo. Crisis tras crisis, el desgaste entre quienes se auto nombraban como los seguidores más "fieles" se ha acrecentado y todo parece indicar que el hilo no tardará en romperse. ¿Quién será la hebra más delgada?