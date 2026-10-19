Un informe que desnuda la realidad en materia de salud

Recientemente la OCDE dio a conocer el “Panorama de la Salud: América Latina y el Caribe 2026”. Desafortunadamente para nuestro país, las noticias que se pueden derivar resultan pésimas y confirman lo que desde hace más de seis años muchos hemos sostenido: estábamos mal y ahora estamos peor. Frente a los actos criminales del gobierno anterior que algunos denunciamos –muchos fuimos señalados e incluso molestados– los datos del informe nos dan la razón y confirman lo que en las redes sociales, los medios de comunicación y las protestas en la calle se dice, grita y exige.

Treinta y tres países de la región y cerca de cincuenta indicadores son la razón del reporte de casi doscientas páginas. No es fácil sintetizar lo ahí registrado y la información se puede analizar desde varias perspectivas. Para resumir el caso de México revisé catorce de los indicadores más frecuentemente utilizados para describir las condiciones de salud de grupos de población. Los datos los comparé con el promedio de la región y también ordené el lugar que ocupa México entre los países.

El resultado es decepcionante: en nueve de los indicadores nuestro país alcanzó notas por debajo del promedio de la región y en siete las cifras nos ubicaron en el cuartil más bajo. A continuación se presentan los cinco peores resultados y entre paréntesis el sitio alcanzado en esos indicadores: parteras por diez mil habitantes (19/19); prevalencia de diabetes (32/33); mortalidad hospitalaria a 30 días de sufrir un infarto agudo del miocardio (6/7); número de camas de hospital por mil habitantes (28/33) y cobertura de la primera dosis de la vacuna contra el sarampión (25/31).

Otra manera de analizar nuestro caso es compararnos con los países con las demografías más grandes y con las mejores cifras de esperanza de vida, debido a que este indicador forma parte del Índice de Desarrollo Humano. A esa definición correspondieron Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Panamá, Perú y Uruguay, además por supuesto de México. En virtud de que en dos de los catorce indicadores seleccionados algunos países no proporcionaron información, tomé en cuenta solo los doce restantes.

De acuerdo con las cifras reportadas, las ordené del uno al once, donde el uno representó el mejor resultado. Para comprobar lo mal que estamos en materia de salud se debe considerar que en la mortalidad tratable y en la prevenible, en la esperanza de vida al nacimiento, en la prevalencia de diabetes y en el número de camas de hospital por mil habitantes nos ubicamos en el último lugar. En dos indicadores nos ubicamos en el penúltimo sitio: vacunación contra el sarampión y mortalidad infantil. Alcanzamos el noveno lugar en el gasto per cápita en salud.

La cobertura con la vacuna contra la difteria, el tétanos y la tos ferina, al igual que el número de enfermeras por mil habitantes permitieron apenas alcanzó el octavo escaño entre los once países. El mejor resultado fue el sexto con el número de médicos por mil habitantes.

Mientras tanto, la respuesta del gobierno es poner en práctica medidas electoreras como la credencialización, el programa salud casa por casa, o el nuevo modelo de dispersión de recursos con consultorios improvisados. ¡Qué vergüenza para las autoridades de salud! ¡Qué pena con las familias de quienes pagan con su vida la ineptitud de los gobernantes! ¡Qué lástima por la sociedad que no levante la voz para actuar en consecuencia! ¡Qué mal por aquellos trabajadores de la salud que aguantan la ignominia y se convierten en cómplices!

@JoseNarroR