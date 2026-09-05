Durango capital tiene padrón de hasta 300 trabajadores sexuales; autoridad realiza revisión

Personal del área de Inspección Sanitaria de la Dirección de Salud Pública en Durango capital, realiza recorridos de supervisión externa para verificar que las personas que ejercen el trabajo sexual cuenten con sus revisiones periódicas.

Las trabajadoras también deben acudir a las Clínicas de la Mujer, donde se realiza su monitoreo y revisión, no solamente en materia de enfermedades de transmisión sexual, sino también de manera integral para cuidar su salud y bienestar en diversos aspectos.

“Ahí es donde se les revisa periódicamente con análisis clínicos, pruebas de colposcopía, Papanicolaou, para que podamos tener ese control”, afirmó Juan Pablo Montoya Garay, director de Salud Pública Municipal.

Hasta el momento, dijo que no ha sido necesario suspender a alguna trabajadora sexual, pero continuarán pendientes de cualquier caso.

REVISIONES NOCTURNAS

“A quienes hemos revisado en los recorridos nocturnos, hemos encontrado que están con su tarjeta y con todo el control adecuado, y no ha habido necesidad de hacer esto; sin embargo, en caso de que fuera necesario, tanto por la salud de ellas mismas como por la de la propia población, estaremos al pendiente de estas situaciones”, reiteró.

El director de Salud manifestó que, de manera general, se está promoviendo una cultura de cuidado de la salud sexual y prevención. Se trata de sensibilizar a la población y, desde las instituciones, proporcionar las herramientas necesarias.

Dijo que se hace un llamado a contar con las medidas de protección necesarias en caso de mantener una relación de índole sexual, así como a hacer un uso adecuado del preservativo, práctica que en ocasiones no se realiza.

“La mejor herramienta para prevenir el riesgo de estas enfermedades es el uso adecuado del preservativo, es decir, no solamente para el tema preventivo de un embarazo, sino también para la prevención de enfermedades de transmisión sexual”, puntualizó.