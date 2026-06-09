Un rancho, tres vehículos y varios detenidos, cifra preliminar de operativo cerca de Casa Blanca

Durante la madrugada de este martes, fuerzas federales desplegaron un fuerte operativo en la ciudad de Durango, justo en la salida a Parral, a la altura del poblado Casa Blanca. Se sabe que durante las maniobras de seguridad, varias personas fueron detenidas.

Fue en las inmediaciones del fraccionamiento Boca del Cielo, donde los uniformados habrían desplegado el intenso operativo.

De manera preliminar, se sabe que algunos civiles que habitan esa zona se oponían a la presencia de los uniformados, lo que originó un desencuentro.

Como resultado, según información extraoficial, se sabe que una propiedad privada de al menos 6 hectáreas fue asegurada, además de algunos vehículos, entre ellos un Nissan Versa, un Kia Río, además de una camioneta de modelo atrasado.

El supuesto desencuentro entre las fuerzas federales y civiles duró algunas horas; se sabe que, por lo menos, una persona fue trasladada a un hospital derivado de algunas lesiones; sin embargo, existen otras versiones de que son varios los heridos.

También se habla de un número no determinado de personas detenidas, además de armas decomisadas.

Se espera que al paso de algunas horas sean las autoridades competentes quienes puedan ampliar la información acerca de los resultados de este operativo.

Ya entrada la mañana, la carretera a Parral permaneció parcialmente afectada por la presencia de unidades oficiales y largas filas de vehículos. Cerca de las 06:00 horas, la circulación fue reabierta, mientras continuaban las acciones de seguridad en un predio donde presuntamente permanecían personas armadas en el interior.

Se espera que en las próximas horas las autoridades correspondientes den a conocer el resultado del operativo.