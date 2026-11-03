Un reto, caída de 8.3% en el sector de la construcción: CMIC

La caída de 8.3 por ciento registrada por el INEGI en el sector de la construcción en Durango durante el mes de agosto, representa un reto, reconoció el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Iram Ciceña Mejorado, quien no obstante matizó que la medición prioriza grandes proyectos, dejando fuera las obras de empresas micro y medianas.

“Reconocemos los datos del INEGI y su metodología, pero faltan más modalidades dentro de la construcción. Esta disminución que menciona INEGI es de agosto a agosto, que disminuye un 8.3 por ciento , es un reto para la obra pública y privada. Pero por darles un ejemplo, es como si se facturaron 100 millones en agosto del año pasado. Y este año la reducción de 8.3 quiere decir que bajó a 91.7. Esto no quiere decir que la obra pública y privada se ponderó y disminuyó”, dijo.

En tal sentido, aseguró que el Gobierno del Estado está invirtiendo más de dos mil millones de pesos y el municipio cerca de los mil 090 millones en obra pública.

Además, dijo que hay un buen desempeño del sector en indicadores de empleo formal ante el IMSS, donde se reportó un incremento al pasar de casi 19 mil puestos de trabajo registrados en enero a cerca de 23 mil en el segundo trimestre del año.