Un cerebro electrónico, misiles, incendios y una gráfica en picada. La nueva portada de The Economist reúne imágenes que invitan a mirar con atención y buscar conexiones sobre el futuro. Ahora, una interpretación en video añade otro ingrediente: repartir sus símbolos entre los doce meses de 2027.

La revista británica presentó su edición especial The World Ahead 2027, dedicada a los acontecimientos y tendencias que sus editores consideran relevantes para el próximo año. Su ilustración combina política, economía, tecnología y conflictos internacionales.

Sin embargo, una versión intervenida de la imagen propone observarla como un calendario, con un tema para cada mes y un recorrido que comienza en Medio Oriente y termina con el balance de un mundo más dividido.

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Una lectura de enero a diciembre

El video muestra la portada dividida mediante líneas blancas que parten del centro. Alrededor aparecen recuadros con los meses del año y una breve explicación de los acontecimientos que relaciona con cada segmento.

Enero queda vinculado con mayores tensiones en Irán y Medio Oriente; febrero, con la rivalidad entre Estados Unidos y China; marzo, con la continuidad del conflicto en Ucrania, y abril, con los avances y riesgos de la inteligencia artificial.

La secuencia continúa con presión sobre los mercados energéticos en mayo, avance del populismo en junio y mayores impactos del cambio climático en julio.

Para agosto señala competencia militar y espacial; septiembre aparece asociado con incertidumbre económica; octubre, con nuevas alianzas y rivalidades, y noviembre, con riesgos financieros.

Diciembre cierra con una referencia a un mundo más dividido. Esta distribución corresponde a la interpretación del video: los meses, las líneas y las explicaciones son elementos añadidos a la portada original.

Los símbolos que despiertan curiosidad

En la ilustración destaca un cerebro con circuitos, acompañado por una mano robótica y componentes electrónicos. Cerca aparecen medicamentos, una jeringa, monedas y billetes.

Los tanques, proyectiles y aviones militares comparten espacio con árboles en llamas, un termómetro y un barco rodeado por cadenas. También se distinguen una urna electoral, multitudes y edificios reconocibles, entre ellos la Estatua de la Libertad y el Arco del Triunfo.

En la parte inferior aparece una bola de cristal, un detalle que encaja con el ejercicio de imaginar el futuro y que suma intriga a la composición dominada por rojo, negro y blanco.

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The Economist

¿Qué plantea la revista para 2027?

La agenda anunciada por The Economist incluye el comienzo de la carrera para suceder a Donald Trump, las consecuencias de la guerra con Irán, las tensiones por Taiwán y los riesgos políticos, financieros y de ciberseguridad asociados con la inteligencia artificial.

También contempla presión sobre las finanzas públicas de países endeudados y escenarios de calor extremo, sequías e incendios.

Otros asuntos son los medicamentos para bajar de peso, los avances en lanzamientos espaciales y los cambios en Hollywood. La publicación organiza sus perspectivas en diez grandes temas, sin asignarles un mes específico.

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El calendario añade otra interpretación

La diferencia está en las fechas. Que un asunto forme parte de las preocupaciones de la revista no significa que tenga un mes anunciado para ocurrir.

El video acomoda los símbolos como capítulos consecutivos de 2027 y propone una lectura propia sobre su significado. La portada editorial, por su parte, concentra escenarios y tendencias que la publicación considera importantes para el año siguiente.

Entre armas, circuitos y fuego, la imagen ofrece bastante material para observar. Con su interpretación mes por mes, también deja abierta una pregunta: cuánto dicen sus símbolos y cuánto encontramos nosotros al intentar descifrarlos.