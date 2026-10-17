Una buena exploración puede salvar la vida, llaman a prevenir el cáncer de mama

Durante octubre, considerado el Mes Rosa por estar dedicado a nivel mundial a la sensibilización y concientización sobre el cáncer de mama, se realizan diferentes actividades no gubernamentales también a nivel local, cuyo principal objetivo es promover la prevención.

Al ser el cáncer de mama una de las principales causas de mortalidad entre las mujeres, las acciones se enfocan en promover que acudan a revisiones médicas de acuerdo con su edad.

Cony Ontiveros, presidenta del Club de Trocas, comentó que, por lo general, muchas mujeres posponen las revisiones médicas por diferentes motivos, principalmente porque nunca piensan que esta enfermedad pueda afectarles.

Señaló que es importante acudir a tiempo y no esperar demasiado, ya que una exploración puede salvarles la vida.

Explicó que, como club y en colaboración con otras personas, buscan promover la concientización entre la población a la prevención del cáncer de mama, mediante diferentes actividades, como las rodadas.

En cuanto a la Rodada Rosa, indicó que el objetivo es generar conciencia entre la población de Durango sobre el cáncer de mama, sensibilizar a las personas acerca de esta enfermedad y recordarles que una revisión oportuna puede contribuir a preservar su salud y calidad de vida.

Fue el pasado viernes 16 de octubre que se realizó la Rodada, en la que varios vehículos adornados con un gran moño rosa recorrieron las calles desde el Baluartito, pasando por la avenida 20 de Noviembre, hasta llegar a la parte posterior del Panteón de Oriente.

La actividad se complementó con otras acciones, entre ellas la venta de productos para apoyar a personas con cáncer y brindar ayuda a la niña Fernandita, quien padece leucemia y requiere recursos para su tratamiento.