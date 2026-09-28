Una burla, las comparecencias del Municipio de Durango: Iván Gurrola

Las comparecencias de funcionarios municipales ante el Cabildo de Durango representan una oportunidad desaprovechada para transparentar los resultados del gobierno municipal, debido al formato implementado y a la falta de apertura para que la ciudadanía pueda conocer de primera mano los avances y pendientes de las distintas dependencias, señaló el coordinador de regidores de Morena, Luis Iván Gurrola Vega.

El regidor cuestionó que el secretario del Ayuntamiento Antonio Mier, quien tiene responsabilidad en la organización de este ejercicio de rendición de cuentas, se encuentre de vacaciones durante el desarrollo de las comparecencias.

“Si la ciudadanía se entera de que quien era responsable de organizar las comparecencias, el secretario del Ayuntamiento, se fue de vacaciones durante todo este proceso, queda claro que al gobierno municipal no le interesa este formato”, afirmó Gurrola.

Gurrola Vega recordó que la realización de estas comparecencias deriva de una modificación a la legislación promovida por Morena en el Congreso del Estado, con el propósito de fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas de los gobiernos municipales.

El regidor morenistas explicó que originalmente se había planteado un ejercicio abierto, en el que cualquier ciudadano pudiera acudir y conocer los resultados de las dependencias municipales; sin embargo, dijo, al llegar al recinto se encontraron con un espacio reducido y prácticamente cerrado a la participación ciudadana.

Gurrola agregó que tenía cuestionamientos preparados para los funcionarios que comparecen, particularmente sobre los avances y resultados alcanzados durante su gestión.

Finalmente, sostuvo que es necesario que exista mayor cuestionamiento a todas las dependencias municipales, pues la ciudadanía tiene derecho a conocer tanto los resultados obtenidos como aquellos compromisos en los que no se ha avanzado.