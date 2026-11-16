Una de cada tres convivencias registradas por el Centro de Convivencia Familiar del Poder Judicial de Durango no se llevó a cabo entre enero y octubre de 2026.

En ese lapso se contabilizaron siete mil 798 informes; de los cuales, dos mil 580 correspondieron a convivencias no realizadas.

La estadística mensual del Poder Judicial reportó que dos mil 341 convivencias registradas entre enero y octubre del presente año fueron supervisadas; mil 785 se efectuaron en modalidad de tránsito; mil 34 tuvieron resultado negativo y 58 fueron virtuales. Los datos corresponden al Centro con sede en la capital duranguense.

Además, recibió 934 ordenamientos judiciales: 368 para valoraciones psicológicas, 218 sobre convivencia familiar, 203 para audiencias y 145 para visitas domiciliarias.

El artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que el Centro de Convivencia Familiar (Cecofam) tiene autonomía técnica y operativa y busca facilitar la convivencia entre padres e hijos cuando la autoridad judicial considera que no puede realizarse libremente o que existe riesgo para el interés superior de niñas, niños y adolescentes.