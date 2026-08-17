Una guía rápida para saber como 'stylear' los jerseys de beisbol

Los jerseys de beisbol dejaron de ser una prenda exclusiva para asistir al estadio. Durante los últimos años, las camisetas de equipos y aquellas inspiradas en los uniformes de las Grandes Ligas se han convertido en una pieza recurrente dentro del streetwear, principalmente por su corte amplio, sus gráficos y la facilidad con la que pueden combinarse con prendas básicas.

Sobre todo en una etapa en donde el "Rey de los Deportes" ha explotado en Durango por la excelente temporada por parte de Caliente en la Liga Mexicana de Beisbol , cada vez se ven nuevos rostros en las gradas de "El Volcán".

El jersey abierto, una de las opciones más sencillas

Una de las combinaciones más fáciles consiste en utilizar el jersey completamente abierto, casi como si se tratara de una camisa ligera.

Debajo puede colocarse una camiseta blanca, negra o de algún tono neutro. Incluso un top ajustado funciona si se busca equilibrar el volumen de la camiseta de beisbol con una silueta más definida en la parte superior.

Para la parte inferior, unos jeans rectos o ligeramente holgados mantienen la estética casual. Esta combinación permite además jugar con jerseys de diferentes equipos sin que los colores dominen completamente el outfit.

Jeans baggy para llevarlo al terreno del streetwear

Otra alternativa es apostar completamente por las proporciones amplias. Los pantalones baggy pueden acompañar muy bien el corte tradicional de un jersey, especialmente cuando este también se utiliza oversized. El resultado se acerca mucho más al streetwear de inspiración noventera y de principios de los años 2000's.

El truco está en cuidar las proporciones, si tanto el jersey como el pantalón son considerablemente amplios, una camiseta interior más sencilla ayuda a evitar que el outfit se vea demasiado cargado.

Accesorios como lentes oscuros, cadenas o una gorra pueden complementar el conjunto, aunque no todos tienen que utilizarse simultáneamente.

También funciona con bermudas

Una de las ventajas de los jerseys de beisbol es que funcionan especialmente bien durante los meses de calor. Una combinación que mantiene el aspecto deportivo consiste en acompañarlos con bermudas de mezclilla, shorts holgados o pantalones cortos que lleguen aproximadamente a la rodilla.

A diferencia de utilizar el uniforme completo de un equipo, aquí es posible mezclar referencias. El jersey puede ser el elemento deportivo principal mientras las demás prendas mantienen una estética urbana.

Calcetas blancas visibles y tenis deportivos terminan de conectar ambas influencias. Esta opción también permite utilizar jerseys considerablemente grandes sin preocuparse demasiado por la longitud, pues precisamente el contraste entre la camiseta amplia y las bermudas forma parte del estilo.

Al final, la camiseta de beisbol funciona prácticamente como una sobrecamisa con identidad propia. Puede utilizarse abierta, cerrada, con manga larga debajo, con jeans, bermudas o pantalones amplios.

Y quizá ahí se encuentre buena parte de su atractivo: aunque nació como parte de un uniforme deportivo, hoy puede convertirse fácilmente en la pieza central de un outfit sin necesidad de estar cerca de un diamante de beisbol.