Una herencia de devastación ambiental

La caravana de observadores nacionales e internacionales denominada Toxitour que recorrió México entre el 2 y el 9 de diciembre de 2019, inicio del segundo año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, encontró la dolosa contaminación ambiental maquillada inmoralmente por las autoridades neoliberales que gobernaron el país desde 1982, y ha sido ignorada por buena parte de las instituciones académicas y por la mayor parte de los medios de comunicación. La promesa de prosperidad con la que se ha querido vender el libre comercio en el país dijeron los caravaneros contrasta con la insoportable pestilencia de los ríos, los canales de los drenajes o las grandes represas de aguas negras que se multiplican por doquier. Se agregan a ello la cada vez más nociva calidad de los aires, el derramamiento en todo el país de diversos tipos de basura y sustancias químicas tóxicas, la contaminación derivada de continuas explosiones industriales y la sobreexplotación de las aguas subterráneas, así como la evidente degradación de los paisajes y la calidad de vida, que llega ya a condiciones extremas y lesivas.

La caravana de científicos, periodistas, fotógrafos y académicos nacionales e internacionales, así como algunos parlamentarios europeos y una estadounidense, recorrió 2 mil 637 kilómetros en siete entidades del Eje Neovolcánico, donde se encuentran seis centros regionales de devastación ambiental.

La caravana observó primero que al permitir la Conagua -Comisión Nacional del Agua-, deliberadamente o por omisión, la sustracción de aguas subterráneas más allá de la capacidad natural de recarga, ya sea por sobreexplotación urbana, industrial, extractiva o agroindustrial, no sólo ha permitido el agotamiento de los acuíferos superficiales, sino que ha posibilitado la emergencia a la superficie de aguas profundas tóxicas.

Al mismo tiempo -dijo- avanza la frontera desértica, y ocurren dislocamientos hídricos provocados por elevación de la evapotranspiración propia del cambio climático y el uso que hacen empresas automotrices y agroexportadoras de cañones de granizo.

¿Por qué el T-MEC considera sólo el metabolismo atmosférico en referencia a la capa de ozono, dejando de lado la visión unitaria de todo el metabolismo hídrico en conjunto atmosférico y subterráneo, profundo, marino y continental, de hielos, líquido y en evaporación? ¿Por qué no presta atención al modo en que este metabolismo general está siendo dislocado?

En segundo lugar observó que el metabolismo hídrico general de la Ciudad de México es completamente irracional. Como resultado de la apuesta por un desarrollo a toda costa, lleva a sus drenajes el agua limpia de la lluvia, sustrae aguas de un subsuelo al que no se le permite recargarse, importa aguas desde otras cuencas, y trasvasa la duramente contaminada hacia otras más. La contaminación superficial del 70% de los ríos, canales y represas de México muestra la forma en que este modelo absurdo de la capital se extendió por todo el país. A su vez, las plantas de tratamiento de aguas que operan transfieren sus lodos tóxicos al proceso de incineración de basura.

En tercer lugar observó que el crecimiento imparable de las urbes no sólo provoca el agotamiento de los espacios naturales, bosques, cuerpos de agua y ecosistemas, o la resiliencia de los mismos. Además, conlleva el crecimiento de la industria cementera, la cual ha incrementado el número de minas irreversibles a cielo abierto de cemento y cal, así como los procesos de incineración de basura, creando la ilusión de que las ciudades pueden seguir concentrando procesos infinitos de generación de desechos.

Esto último se relaciona con la sobreexplotación del espacio en términos demográficos y urbanísticos, pues nadie regula los sitios en los que se emplazan ventajosamente las industrias de alto riesgo, las actividades extractivas o las actividades intensivas, lo que se refleja en la proliferación de zonas de contigüidad entre espacios urbanizados-habitados y espacios altamente contaminados, sin que medie restricción o amortiguamiento alguno.

Y esto para empezar. Hay mucho más que observó la caravana ToxiTour en 2019, de la herencia de devastación ambiental en el primer año de Andres Manuel López Obrador.

¿Qué más observó Toxitour 2019? ¿Qué hicieron los primeros gobiernos de la 4T? ¿Qué ocurre en el sexenio de Claudia Sheinbaum? ¿Qué hacen los causantes de la devastación ambiental?

[email protected]