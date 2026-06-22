Niña de 9 años fallece por rickettsia en Gómez Palacio

Una menor de edad perdió la vida durante los primeros minutos de este domingo en la Clínica 46 del IMSS de Gómez Palacio, luego de ser diagnosticada con rickettsia, enfermedad asociada a la mordedura de garrapata.

La víctima fue identificada con las iniciales LMNH, de nueve años de edad, con domicilio en el fraccionamiento Villa Las Misiones, en Gómez Palacio, donde residía junto a su familia.

De acuerdo con la información recabada por las autoridades, los primeros síntomas se presentaron el pasado miércoles 17 de junio, cuando la niña le manifestó a su madre que se sentía mal y tenía fiebre.

En un primer momento, la menor fue llevada a un consultorio particular, donde recibió atención médica y fue medicada por síntomas relacionados con fiebre e infección; sin embargo, su estado de salud no mejoró en los días siguientes.

La noche del sábado 20 de junio, al notar que la menor presentaba mayor temperatura y un evidente deterioro en su estado físico, su madre decidió trasladarla a la Clínica 46 del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde ingresó alrededor de las 17:00 horas.

Pese a los esfuerzos del personal médico, la menor falleció aproximadamente a las 00:30 horas del domingo 21 de junio, situación que fue notificada a las autoridades ministeriales para el inicio de las diligencias correspondientes.

De acuerdo con la información proporcionada a los padres por el personal médico, la causa del deceso estaría relacionada con rickettsia.

Las investigaciones también establecieron que en el domicilio de la menor la familia tiene un perro de raza Chihuahua que presuntamente presentaba infestación de garrapatas, situación que será considerada dentro de las indagatorias.

Por instrucciones del Agente del Ministerio Público, el cuerpo de la niña fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley, la cual permitirá confirmar de manera oficial las causas del fallecimiento.