'Una pérdida representa un dolor indescriptible en el núcleo familiar': Colegio de Psicólogos de Durango

El deceso de cinco bebés en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) consternó a la sociedad duranguense y dejará una huella imborrable en las familias afectadas.

El vicepresidente del Colegio de Psicólogos de Durango, Jorge Enrique Loera Castañeda, informó que la pérdida de una vida representa un golpe indescriptible en el núcleo familiar, por lo que es prioritario ofrecer acompañamiento profesional a quienes enfrentan este doloroso proceso, ya que una muerte no se supera, se aprende a vivir con ella.

“Si a nivel social impacta siempre una pérdida humana, creo que dentro de una familia, es indescriptible el dolor que se puede sentir. Es necesario voltear a ver la atención a la salud mental de las personas que han perdido a sus bebés, a sus hijos. Una muerte no se supera. Aprendes a vivir con ella y hay procesos, hay profesionales de la salud que pueden ayudar”, estableció.

Por lo que dijo, hay procesos que se deben iniciar para brindar el acompañamiento profesional a quienes atraviesan por una circunstancia tan difícil.

“Buscar siempre personas certificadas, personas que puedan ayudar verdaderamente en temas de tanatología, en temas de superación de un trauma o aceptación de una pérdida, siempre va a ser el llamado, la exhortación que los psicólogos vamos a hacer a la sociedad”, estableció.