Una vergüenza más del ICED, pero ahora a nivel nacional

Vaya oso nacional que hizo el Instituto de Cultura del Estado de Durango (ICED) y su titular, Francisco Javier Pérez Meza, durante las actividades del Festival de Cine Mexicano Dolores del Río 2026, llevados a cabo en la capital del estado.

Un festival de cine que presuntamente busca competir con los más importantes del país, como el internacional de Morelia, con el argumento de que como Durango fue "la tierra del cine" el siglo pasado, podrían con la responsabilidad, pero demostraron una vez más que en el gabinete estatal prefieren el circo, maroma y teatro en lugar de las cosas bien hechas

Resulta que, desde hace un año, el ICED contactó a la producción de la película mexicana "Volar y otros deseos" para invitarlos al festival del 2026 con el aliciente de que aquí en Durango se realizara el estreno mundial de la cinta dirigida por Verónica Marín Cienfuegos.

Una producción independiente que lleva detrás muchos años de trabajo, de recursos económicos, de tiempo y de sacrificios de todos los involucrados, pero que a un burócrata estatal poco le importó y prefirió mantener una "alfombra roja" para que pudieran lucirse él y la secretaria de Turismo, Elisa Haro.

A pesar de que desde hace varias semanas se envió la película en forma digital para que pudiera estar descargada y lista para proyectarse, dos días antes todavía le confirmaron a la directora que no había habido ningún problema con los archivos, por lo que ella y todo su equipo viajaron desde Aguascalientes con la ilusión de presenciar su estreno.

PRIMERO LAS FOTOS

Sin embargo, resulta que todo lo que le habían dicho a Marín Cienfuegos era mentira, pues una hora antes de su estreno mundial (sí, 60 minutos antes) a la Directora de cine le avisaron que había habido un problema con la descarga de los archivos y que, al no tener el tiempo necesario para resolverlo, tendrían que verse obligados a suspender la proyección.

Obviamente la Directora no daba crédito a lo que escuchaba, pues no entendía como no se podía resolver el problema de descargar los archivos, pero el argumento que recibió fue todavía peor: "para resolverlo tendríamos que retrasar la inauguración y eso implica mover la agenda del titular del ICED, de la Secretaria de Turismo y otros invitados especiales". Plop.

Sí, en lugar de resolver el problema que ellos mismos generaron, resulta que el titular del ICED, Pérez Meza, prefirió mantener el show mediático que sirve para subir fotografías a redes sociales y boletines de prensa, en lugar de darle la prioridad y el lugar que merecen a sus propios invitados. De no creerse.

Desde luego esto no fue bien recibido por el equipo de producción que compartió en video un posicionamiento en el que expresó su descontento, argumentando que estaban profundamente decepcionados por el trato recibido, pues los organizadores demostraron una verdadera falta de interés hacia la producción y los nuevos realizadores.

"Nos queda la sensación de que, en lugar de abrir verdaderamente espacios para el cine mexicano emergente, se privilegia la alfombra roja, los nombres conocidos y la presencia de figuras públicas. Y eso resulta particularmente doloroso cuando quienes hacemos cine desde otros lugares del país viajamos con nuestros propios recursos y ponemos todo nuestro esfuerzo en llegar hasta ahí", dijo Abel Amador, parte del equipo.

DISCULPAS, A FUERZA

Tras el penoso episodio y la exhibida nacional, al Instituto de Cultura del Estado de Durango no le quedó de otra más que emitir un comunicado en el que "asumía los errores e inconvenientes", además de ofrecer "una sincera disculpa" para Verónica Marín Cienfuegos y todo su equipo. Ya para qué.

"Sin la pretensión de justificar ni minimizar lo ocurrido, se habló de reparar la situación planteando algunas alternativas como la realización de una exhibición especial de 'Volar y otros deseos' en una fecha que resulte conveniente para la Directora y su equipo", se puede leer en el comunicado.

Es una verdadera pena que, una vez más, los funcionarios de Durango figuren a nivel nacional por situaciones polémicas o mal hechas. Si no tenían ganas de atender a sus "invitados", ¿para qué los 'ilusionan' y los hacen venir? ¿en serio pensaron que a ellos les interesaba más la "alfombra roja" que ver proyectado su trabajo de tantos años?

Y sí, vendrán más anuncios y promesas de inversiones y filmaciones de series y películas en Durango, como acostumbran en este sexenio, que de poco van a servir si quienes están a cargo de dar las facilidades a las producciones locales, nacionales y extranjeras, los tratan como el ICED lo hizo en su propio festival.

En cualquier otro estado, esto le hubiera costado el puesto a más de un funcionario, pero como aquí las equivocaciones y mentiras permean desde la cabeza del proyecto, pues con qué cara van a exigirle seriedad a los titulares de distintas áreas. Ni modo, ahí para la otra.