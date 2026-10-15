Una vil mentira decir que el Gobierno Federal pretende aumentar el predial: Iván Gurrola

Durante una reunión con empresarios de diferentes cámaras empresariales y notarios públicos, realizada en las instalaciones de Coparmex Durango, Iván Gurrola señaló que es una vil mentira afirmar que el Gobierno Federal pretende aumentar el impuesto predial a través de la nueva legislación en materia catastral.

Explicó que la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral establece la modernización, homologación y digitalización de los catastros municipales y de los registros públicos de la propiedad, con el objetivo de contar con información actualizada y brindar mayor certeza jurídica sobre el patrimonio de las familias mexicanas.

Iván Gurrola aclaró que la legislación no crea un nuevo impuesto ni establece, por sí misma, un aumento en las tasas del predial, por lo que consideró importante informar con claridad a la ciudadanía y evitar interpretaciones equivocadas sobre sus alcances.

Asimismo, señaló que la determinación de los valores catastrales, la recaudación del impuesto predial y las decisiones tributarias correspondientes continúan sujetas a las facultades y disposiciones aplicables de las autoridades municipales y locales.

“Una cosa es modernizar y ordenar los catastros y otra muy distinta aumentar el predial. Afirmar que desde el Gobierno Federal se está imponiendo un incremento no corresponde con lo que establece la ley”, sostuvo el coordinador de Regidores de Morena.

Finalmente, destacó la importancia de mantener el diálogo con los sectores productivos y profesionales de Durango para explicar los alcances de las reformas, atender las inquietudes y promover información clara sobre las disposiciones legales que pueden tener efectos en la administración pública y el patrimonio de las familias.

En la reunión los empresarios se quejaron del aumento que sufrieron los valores catastrales en Durango en este 2026, alcanzando aumentos desproporcionados en nuestro municipio.