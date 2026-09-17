Unipoli acerca a estudiantes con la industria mezcalera de Durango

Estadías profesionales, proyectos académicos, capacitación y transferencia de conocimiento y tecnología forman parte del convenio que la Universidad Politécnica de Durango (UNIPOLI) estableció con el Clúster del Mezcal de Durango, con el objetivo de acercar a sus estudiantes a las necesidades del sector productivo.

A través de esta colaboración se pretende generar espacios para que los estudiantes puedan realizar estadías profesionales, desarrollar proyectos académicos y participar en actividades de capacitación y asesoría relacionadas con la industria mezcalera.

El convenio también contempla la transferencia de conocimiento y tecnología, con la intención de que la formación que reciben los universitarios tenga una aplicación directa en las necesidades del sector productivo y contribuya al desarrollo de nuevos proyectos.

Impulsan el emprendimiento

Durante la jornada se impartió además una plática sobre emprendimiento a cargo de Juan Ignacio Mares Gutiérrez, de Mezcal Mr. Mares, quien compartió con los estudiantes parte de su experiencia en el desarrollo de su empresa.

El empresario invitó a los jóvenes a convertir sus ideas en proyectos y aprovechar las oportunidades que existen para desarrollar iniciativas empresariales relacionadas con las necesidades de su entorno.

Con este acuerdo, la Unipoli busca ampliar la vinculación de sus estudiantes con uno de los sectores productivos representativos de Durango y generar condiciones para que su preparación académica se traduzca en experiencia profesional, innovación y nuevas oportunidades laborales y empresariales.