Unipoli se lleva los tres primeros lugares en Hackathon de Inteligencia Artificial

Estudiantes y egresados de la Universidad Politécnica de Durango (Unipoli) obtuvieron el primero, segundo y tercer lugar en el Hackathon Summer AI Programming Boot Camp, consolidándose como la institución con los mejores resultados de esta competencia enfocada en el desarrollo de soluciones basadas en Inteligencia Artificial.

El evento fue organizado por Metaphorce en coordinación con la iniciativa DuranIA, y se desarrolló del 27 al 31 de julio en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Durango (ITD), donde durante cinco días los participantes trabajaron en proyectos para resolver problemáticas reales mediante el uso de tecnologías emergentes.

El primer lugar fue para el equipo integrado por los egresados de la Unipoli Arturo Hernández Bueno y Bertín Benancio Rivas, así como el estudiante Francisco Rivera y Ana Contreras, de la Facultad de Ciencias Exactas de la UJED.

Su propuesta consistió en un sistema multiagente para el monitoreo en tiempo real de signos vitales de personas adultas mayores, capaz de emitir alertas y facilitar la atención oportuna en situaciones de emergencia.

La segunda posición correspondió a José Eduardo Aguilar Sifuentes, Israel Sánchez Gallarzo y David Martínez Mercado, todos estudiantes de la Unipoli, quienes desarrollaron una plataforma de ganadería inteligente.

Este programa integra dispositivos IoT, reconocimiento de iris, agentes de Inteligencia Artificial y un sistema de monitoreo con notificaciones en tiempo real.

El tercer lugar fue para Alfredo Valadez González, de la Unipoli, y Ángel Adrián Romero, de la Universidad Tecnológica de Durango (UTD), gracias a una aplicación móvil orientada al acompañamiento emocional y la prevención de recaídas depresivas mediante el seguimiento de hábitos.

Durante la competencia, los participantes pusieron a prueba conocimientos en programación, liderazgo, trabajo colaborativo y comunicación, además del manejo de herramientas como APIs, agentes de Inteligencia Artificial y sistemas multiagentes A2A.

Como parte del reconocimiento, los tres equipos ganadores fueron seleccionados para continuar el desarrollo de sus proyectos en un programa de capacitación y mentoría dentro de una aceleradora de innovación de Silicon Valley, donde recibirán acompañamiento para fortalecer sus propuestas con miras a su proyección internacional.

Con estos resultados, la Universidad Politécnica de Durango refrenda el nivel de preparación de sus estudiantes y egresados de Ingeniería en Software, al colocar nuevamente al talento duranguense entre los referentes nacionales en el desarrollo de soluciones de Inteligencia Artificial.