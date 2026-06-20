Universidades privadas de Durango prevén aumento de hasta 10% en colegiaturas del ciclo 2026-2027

Las instituciones de educación superior privadas en Durango prevén incrementos de entre cinco y 10 por ciento en las colegiaturas para el próximo ciclo escolar, informó Juan Manuel Rodríguez y Rodríguez, presidente de la Federación de Instituciones de Educación Superior en Durango.

Explicó que cada institución realiza sus propios análisis financieros y define los ajustes que considera necesarios para mantener la operación de sus programas académicos, por lo que los incrementos podrían variar de acuerdo con las condiciones particulares de cada universidad.

Señaló que, pese a los retos económicos, la matrícula en las instituciones privadas se ha mantenido estable, situación que calificó como positiva para el sector educativo.

"El hecho de que la matrícula permanezca estable es un indicador favorable para las instituciones, porque permite mantener la oferta educativa y los proyectos académicos", comentó.

Rodríguez y Rodríguez destacó además que los anuncios de nuevas inversiones y proyectos económicos para Durango generan expectativas positivas para los estudiantes y futuros egresados, ya que podrían traducirse en mayores oportunidades laborales.

Consideró que la llegada de nuevas empresas y el fortalecimiento de distintos sectores productivos permitirán ampliar el mercado laboral para los profesionistas que egresan de las instituciones de educación superior de la entidad.

Respecto a la evolución de los programas académicos, señaló que la inteligencia artificial y otras herramientas tecnológicas ya forman parte de prácticamente todas las carreras universitarias.

Indicó que las instituciones educativas han tenido que adaptar sus planes de estudio para incorporar estas tecnologías, debido a que actualmente representan herramientas de uso cotidiano tanto en el ámbito profesional como en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Añadió que el reto para las universidades consiste en aprovechar las ventajas que ofrecen estas herramientas tecnológicas, sin descuidar la formación integral de los estudiantes y el desarrollo de habilidades profesionales especializadas.