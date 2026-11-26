Al Cabildo de Durango llegó la propuesta de estudiantes universitarios denominada “Calles que protegen, transporte que conecta”, en la que se plantea mejorar la movilidad para que sea segura y digna para la sociedad.

La iniciativa destaca cuatro prioridades: destinar presupuesto a la rehabilitación de calles y la señalización vial; mejorar el transporte público; fortalecer la seguridad con señalamientos visibles, cruces peatonales marcados e iluminación adecuada; y dar seguimiento público a las acciones.

El regidor Alan Espinosa de la O explicó que el objetivo es dar voz a las propuestas ciudadanas, por lo que acompañó el pronunciamiento de los estudiantes de Comercio Internacional de la Universidad Autónoma de Durango (UAD), quienes plantearon acciones para mejorar la movilidad en la ciudad.

“En esta ocasión, abrimos este espacio para que las y los jóvenes universitarios expresen lo que viven y propongan soluciones”, declaró el regidor.

Dijo que la movilidad es un derecho que permite acceder a otros derechos y servicios, y que las necesidades pueden variar según el destino y la ruta de cada estudiante, por lo que escuchar sus experiencias ayuda a identificar problemas concretos.

Movilidad actual

De acuerdo con lo expuesto por los estudiantes sobre las condiciones de movilidad y cómo estas afectan su vida diaria, así como la de peatones, conductores y usuarios del transporte público, solicitaron mejorar la infraestructura urbana y prevenir accidentes.

Señalaron que su intención es que el pronunciamiento se traduzca en acciones para contar con calles dignas y transporte eficiente, además de proteger a las personas y permitir que la ciudadanía se desplace con seguridad y tranquilidad.

La estudiante Paulina Campos pidió mejorar las rutas peatonales y la señalización para prevenir accidentes, mientras que Vanessa Villegas llamó a atender la seguridad vial y los incidentes que afectan el tránsito y los tiempos de traslado.

Por su parte, Jauri García se centró en las condiciones de los camiones, pues señaló que la mayoría presenta desgaste, falta de limpieza y asientos rotos, aspectos que afectan a quienes dependen del transporte público para llegar a la universidad, al trabajo o a otros puntos de la ciudad.

En el Cabildo se dio a conocer que se seguirán abriendo espacios para los ciudadanos que tengan propuestas, principalmente para impulsar la participación de los jóvenes.