Uno de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa era un militar infiltrado: Alejandro Encinas

Alejandro Encinas afirmó que uno de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Julio César López Patolzin, era en realidad un militar infiltrado por el Ejército dentro de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos.

El exsubsecretario de Derechos Humanos retomó documentos oficiales del caso para sostener que López Patolzin estaba adscrito como Órgano de Búsqueda de Información, con “fachada de alumno”, dentro de la Normal de Ayotzinapa.

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¿Quién era el militar infiltrado?

De acuerdo con lo difundido por Encinas, se trataba de Julio César López Patolzin, quien se encontraba inscrito en la Normal Rural como parte de labores de inteligencia militar. En su publicación, Encinas señaló que esa condición está acreditada en documentos oficiales.

“Ayuda para la memoria: El soldado López Patolzin estaba adscrito como Órgano de Búsqueda de Información, ‘con fachada de alumno’, en la Escuela Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, como acreditan documentos oficiales”, escribió Encinas.

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¿Qué dicen los documentos?

Según los documentos retomados por Encinas, López Patolzin mantenía comunicación con mandos superiores y realizaba funciones de inteligencia al interior de la escuela. Uno de los reportes difundidos ubica al soldado de infantería desplegado en Tixtla, Guerrero, realizando labores como Órgano de Búsqueda de Información dentro de la Normal.

La referencia también vuelve a colocar la atención en la fecha del 26 de septiembre de 2014, cuando desaparecieron los 43 normalistas. Encinas sostiene que, a las 11:30 horas de ese día, López Patolzin seguía activo en esas funciones dentro de la escuela.

Reabre el debate sobre el papel del Ejército

La difusión de estos documentos reactivó la discusión sobre el grado de conocimiento y participación del Ejército en el caso Ayotzinapa, especialmente luego de que en días recientes se confrontaran distintas versiones institucionales sobre lo ocurrido.

El señalamiento de Encinas no es nuevo, pero su nueva publicación volvió a colocarlo en el centro del debate público al insistir en que existía un militar infiltrado entre los estudiantes desaparecidos.