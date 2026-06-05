¿Uno más? Nuevo frente frío fuera de temporada se acerca a México, ¿qué efectos tendrá?

Aunque muchos pensarían que para estas fechas la temporada de frentes fríos ya habría terminado en México, las condiciones atmosféricas volverán a dar una sorpresa. Un nuevo sistema frontal fuera de temporada se aproxima al país y, de acuerdo con los pronósticos meteorológicos, podría provocar lluvias, fuertes vientos, tolvaneras e incluso heladas en algunas regiones durante los próximos días.

La llegada de este frente frío coincide con otros sistemas atmosféricos que actualmente afectan al territorio nacional, por lo que se esperan condiciones contrastantes: mientras algunas entidades registrarán precipitaciones intensas y descenso de temperaturas, otras continuarán bajo los efectos de una onda de calor con valores superiores a los 40 grados centígrados.

¿Qué provocará este nuevo frente frío?

El sistema frontal ingresará por el noroeste del país y se combinará con una línea seca y una vaguada en niveles altos de la atmósfera. Esta interacción favorecerá condiciones de inestabilidad principalmente en los estados del norte.

Entre los efectos previstos destacan rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora, posibles tolvaneras y lluvias de diversa intensidad en entidades como Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Además, el frente frío coincidirá con la presencia de una circulación ciclónica y varios canales de baja presión, factores que seguirán impulsando lluvias en amplias zonas del país.

Lluvias intensas y riesgo de tormentas

Las condiciones favorecerán un temporal lluvioso en distintas regiones de México. Los mayores acumulados se prevén en estados del oriente y sureste, donde podrían registrarse lluvias intensas acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo.

También se esperan precipitaciones fuertes en zonas del norte, centro y occidente del país.

En el caso de Durango, el pronóstico contempla lluvias aisladas, aunque no se descartan cambios repentinos en las condiciones meteorológicas debido a la interacción de diversos sistemas.

Persistirá el calor extremo

A pesar de la llegada del frente frío, las altas temperaturas continuarán dominando gran parte del territorio nacional.

Las regiones del noroeste seguirán registrando ambiente muy caluroso, con temperaturas máximas que podrían alcanzar entre 40 y 45 grados centígrados. Durango figura entre las entidades donde persistirá la onda de calor, especialmente en zonas del norte y noroeste del estado.

Sin embargo, en contraste con el intenso calor diurno, las zonas serranas duranguenses podrían experimentar temperaturas cercanas a los cero grados e incluso heladas durante las madrugadas.

También vigilan posible ciclón tropical

A la llegada del frente frío fuera de temporada se suma la vigilancia de áreas de baja presión frente a las costas del Pacífico mexicano con potencial para evolucionar a ciclón tropical.

Su circulación podría incrementar el ingreso de humedad hacia el país y reforzar las lluvias en estados del sur y sureste durante el fin de semana, especialmente en Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Debido a los diversos sistemas que se registran, y a las condiciones contrastantes en el país, recomiendan mantenerse atentos a los avisos meteorológicos, ya que las condiciones podrían cambiar rápidamente en distintas regiones del país.