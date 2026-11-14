Urge combatir la corrupción

La corrupción implica el uso indebido de un cargo o poder para obtener ventajas personales o para terceros. Puede manifestarse en gobiernos, empresas u organizaciones, mediante practicas como sobornos, desvío de recursos, trafico de influencias o fraude. Es pues, el abuso de poder o de una posición de autoridad para obtener beneficios indebidos, como dinero, favores o privilegios, afectando instituciones, economía y sociedad. El fenómeno de la corrupción es un problema que ha venido afectando todas las agendas latinoamericanas, ya que ha crecido de manera extraordinaria en un periodo relativamente corto —desde 1990 a la fecha.

Este fenómeno ha ocupado un lugar sobresaliente en las plataformas y programas políticos; igualmente, se ha convertido en un obstáculo para la eficiencia del sistema democrático, lo que ha impactado en los niveles de satisfacción ciudadana en los últimos años.

De acuerdo con el estudio sobre la corrupción en América Latina de Alejandro Pastrana Valls, la corrupcion puede estudiarse a partir de dos orientaciones: la visión clásica y el enfoque contemporáneo. La conceptualización clásica describe este fenómeno como corrupción de la costumbre, como un estado en que la sociedad se ha alejado de un estándar de lo bueno.

Por su parte, las conceptualizaciones contemporáneas se clasifican en tres grupos: definiciones que surgen de la teoría económica; las vinculadas a las responsabilidades de los funcionarios públicos, y las relacionadas con el interés público. Es decir, el interés público se pierde cuando una figura de poder actúa en pro del interés personales o de pequeños grupos.

Lamentablemente en México, la corrupción en el ámbito público ha ocurrido debido a la fragilidad del sistema político y/o cuando un funcionario público o una persona perteneciente a la esfera gubernamental, con responsabilidades y atribuciones establecidas, es persuadido para realizar acciones que favorecen a aquel que provee de los beneficios, a través de recursos que no están legalmente previstos, lo que daña al público y a sus intereses.

La corrupción en la administración pública de nuestro país ha venido destruyendo el desarrollo político, económico y social de los mexicanos, intensificando la desigualdad social, la falta de crecimiento y competitividad, incrementando el desempleo y la pobreza. Amén del impacto profundo que tiene en la legitimidad del gobierno y la transparencia, sin medios de contrapeso, control y observación, ya que provoca un debilitamiento de las instituciones, erosiona la confianza de la ciudadanía en su gobierno y destruye instituciones, vulnerando la aplicación de la Ley, promoviendo impunidad y el hartazgo social.

En México, nuestra grande y productiva nación, urge combatir la corrupción, es uno de los más grandes desafíos que enfrentamos los mexicanos para consolidar el desarrollo sostenido de nuestra democracia. Es fundamental reforzar la gestión estratégica para mejorar y fortalecer el sistema político nacional.

Es indispensable dar prioridad a la calidad de servicios esenciales como educación, salud e infraestructura. Todo es medible, si se puede acabar con la corrupción y alcanzar mayor acceso y calidad de los servicios, fomentar un sentido de confianza y estimular la participación pública en programas y servicios.

*Presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México