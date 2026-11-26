Aunque se han registrado avances en la incorporación de las mujeres en el mercado laboral, aún persiste una brecha de género en los espacios de toma de decisiones y en el ingreso dentro del sector privado, advirtió la presidenta del Consejo de Empresarios Jóvenes (CEJ), Karen Rivas.

Dijo que aunque existen mayores oportunidades laborales, el acceso a puestos directivos sigue siendo limitado. Destacó que a nivel nacional apenas tres de cada cien espacios de dirección general están ocupados por mujeres, mientras que el 97 por ciento son hombres.

De acuerdo con el estudio Mujeres en las Empresas 2026, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) en alianza con Kiik Consultores, la representación femenina en los niveles más altos de las organizaciones muestra un rezago significativo.

Refirió que esto refleja que todavía no se brindan las mismas oportunidades de crecimiento profesional para hombres y mujeres, a pesar de contar con las mismas capacidades, a lo que se suma la brecha salarial.

Ante ello, hizo un llamado al sector productivo para que se asuma la responsabilidad de transformar esta realidad desde el interior de sus organizaciones, eliminando distinciones de género y propiciando condiciones para que más mujeres accedan a puestos directivos y de liderazgo.