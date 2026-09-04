'Usaron 200 kilos de explosivos': Así fue el ataque a comandancia en Zacatecas, según Harfuch

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó esta mañana que la investigación por la explosión de un coche bomba contra la comandancia de la Policía Municipal de Ojo Caliente, Zacatecas, el pasado 30 de agosto, continúa abierta y las autoridades buscan identificar y detener a todas las personas que participaron en el ataque.

El funcionario señaló que las primeras investigaciones, encabezadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado, establecieron que el artefacto explosivo improvisado fue colocado en un vehículo con reporte de robo en Jalisco y posteriormente detonado alrededor de las 19:50 horas.

Utilizaron 200 kilogramos de material explosivo

Las primeras diligencias indican que se utilizaron aproximadamente 200 kilogramos de material explosivo. La agresión dejó 11 personas lesionadas, además de daños severos en 10 viviendas, afectaciones menores en otras 53 y daños en 15 vehículos, así como en instalaciones, patrullas y unidades particulares.

Harfuch explicó que, tras el ataque, se reforzó la presencia de las instituciones federales y estatales en Ojo Caliente y se analizaron cámaras de videovigilancia y otros indicios que permitieron identificar a personas relacionadas con la agresión.

Detienen a presuntos responsables

El 31 de agosto fue detenido Juan Pedro "N", señalado como presunto responsable de la colocación de artefactos explosivos improvisados en la comandancia. Al momento de su captura se le aseguraron una granada de fragmentación, un artefacto explosivo improvisado, 70 cartuchos, cargadores, diversas dosis de droga, un teléfono, 22 artefactos con "chinantillas" y un vehículo.

Posteriormente fueron detenidos Hipólito "N" y Miguel "N", este último con una orden de aprehensión por homicidio. Ambos estarían relacionados con una célula delictiva con operaciones en Aguascalientes y Zacatecas y, según las investigaciones, habrían realizado labores de vigilancia previas al ataque.

"Esta no es una investigación terminada", advirtió Harfuch, quien aseguró que se trabaja con la Fiscalía estatal para detener a todos los responsables, incluidos aquellos que pudieran encontrarse fuera de Zacatecas.

Disputa del CJNG y el Cártel del Pacífico es la principal línea de investigación

El secretario señaló que una de las líneas de investigación apunta a que el ataque estaría relacionado con la disputa entre células del Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel del Pacífico por el control de rutas, territorios y actividades ilícitas.

"Precisamente una de las líneas de investigación sitúa la agresión en el contexto de la disputa que mantienen células del Cártel Jalisco Nueva Generación y Cártel del Pacífico", indicó.

García Harfuch sostuvo que las instituciones del gabinete de Seguridad federal mantienen coordinación permanente con las autoridades estatales para contener a los grupos criminales y evitar nuevas agresiones.

Informó que, entre el 1 de octubre de 2024 y el 31 de agosto de 2026, fueron detenidas 3 mil 824 personas por delitos de alto impacto en Zacatecas, además del aseguramiento de mil 200 armas de fuego, más de 7 mil 320 kilogramos de droga y 114 mil cartuchos.