Uso de pirotecnia debe ser con permisos y con revisiones de seguridad: PC

Los permisos para el uso de pirotecnia o cualquier producto para detonar pólvora deben ser autorizados por distintas autoridades como la Defensa e incluidas las del nivel municipal. Además, se tiene que hacer una inspección del lugar para evitar accidentes.

En las fiestas patrias y durante el Grito de Independencia en Durango, se asegura que el uso de pirotecnia estará supervisado desde el momento en que se resguarde la pólvora. La seguridad irá de la mano con la coordinación de la tradicional romería entre la Plaza de Armas y el Parque IV Centenario.

Gustavo Paredes Moreno, director de Protección Civil Municipal, apuntó que se tendrá que hacer una revisión, aunque de momento no se ha solicitado, pues el proceso aún está en la parte administrativa.

“Estamos ya en espera, ya nada más que se llegue el momento para poder hacer la inspección y la evaluación de los riesgos de forma directa”.

Destacó que primero el uso de la pólvora debe contar con los permisos correspondientes, donde la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) es la encargada de realizar los trámites en materia de explosivos y pirotecnia. La dependencia emite el permiso para la quema de pólvora.

Se otorga un permiso anual a las empresas o permisionarios que venden ese tipo de productos por cierta cantidad de kilos, o a quienes realizan las quemas de pólvora.

Espacio factible

Luego de obtener el permiso, personal de Protección Civil realiza una revisión para constatar que se trata de un lugar despejado, que no haya árboles u obstrucciones en la salida de la pólvora. Estos son algunos de los aspectos que se toman en cuenta y, si el lugar cumple con las condiciones, se considera factible.

“Hacemos revisión, hacemos una visita al lugar para saber que sea seguro, que no haya obstrucciones, que no haya árboles donde se va a quemar, que no haya cables de energía eléctrica. Hacemos un acordonamiento del perímetro, mandamos un camión permanente a partir de que la pólvora se deja, tenemos personal y tenemos resguardado el área donde se almacena la pólvora”.

Para evitar accidentes, incendios y personas lesionadas, como los que se han presentado en celebraciones de otras entidades, apuntó que siempre se debe contar con seguridad durante todo el proceso y evitar riesgos.

Paredes Moreno señaló que siempre están presentes en las celebraciones donde se hará uso de pirotecnia, por lo que se debe hacer una solicitud.