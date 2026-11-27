La prohibición del matrimonio infantil no ha impedido que niñas y adolescentes sean obligadas a vivir en relaciones de convivencia similares a las matrimoniales, pero sin un vínculo legal, una práctica que busca combatirse mediante la tipificación del delito de cohabitación forzada en Durango.

Durante la presentación de los alcances de la iniciativa, la activista y exdiputada federal Eufrosina Cruz Mendoza advirtió que estas uniones informales mantienen situaciones de violencia y explotación, por lo que llamó a no justificar las agresiones contra menores bajo el argumento de los usos y costumbres.

Cruz Mendoza, quien compartió que es sobreviviente al matrimonio infantil, explicó que la prohibición de estas uniones en las legislaciones civiles no ha sido suficiente para erradicarlas. Señaló que desde 2023 se impulsó la tipificación de la cohabitación forzada en el Código Penal Federal y que 19 entidades ya han avanzado en incorporar este delito a sus leyes locales; pidió que Durango se convierta en la número 20.

SANCIONES

La iniciativa presentada por la diputada local Sughey Torres Rodríguez contempla sanciones de ocho a 15 años de prisión para quienes obliguen o induzcan a menores de 18 años, así como a personas que no puedan comprender el significado del hecho o resistirse a él, a establecer una convivencia de este tipo.

La propuesta también busca alcanzar a quienes soliciten, gestionen, promuevan o faciliten esas uniones, incluso cuando se alegue que la víctima aceptó. Además, prevé agravantes cuando se recurra a violencia física o psicológica, amenazas, intimidación o coacción para establecer la convivencia o impedir que la persona afectada la abandone.

La activista sostuvo que ninguna tradición puede estar por encima de los derechos humanos y la integridad de la infancia, y pidió que la propuesta se analice para evitar vacíos legales que permitan a los responsables eludir la justicia.