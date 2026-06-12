Usuarios reportan fallas en Facebook, Instagram, WhatsApp y Messenger

La mañana de este viernes 12 de junio, a través de la página DownDetector, que se especializa en recopilar problemas de diferentes apps, se dio a conocer que los usuarios reportaron estar teniendo problemas con Facebook, Instagram, WhatsApp y Messenger.

Los primeros reportes indicaban que Facebook comenzó a tener problemas desde las 07:41 de la mañana y su punto máximo llegó a las 8:11 con 5 mil 245 reportes. Según el sitio web, los principales problemas se presentan en la app (47%), inicio de sesión (33%) y conexión con el servidor (16%).

Por su parte, Messenger también presenta problemas. De acuerdo con las estadísticas, el punto más alto de reportes lo obtuvo a las 07:48 con 260 informes. Los principales problemas se presentan en el inicio de sesión (67%), la app (24%) y la mensajería (7%).

También Instagram ha presentado una serie problemas, relacionadas con la app (68%), conexión con el servidor (14%) y con el inicio de sesión (14%). El pico más alto de reportes lo tuvo a las 8:20 con 326 informes registrados.

El equipo de Tech Bit confirma que tuvo problemas al intentar subir historias a su perfil , lo cual puede deberse a los mismos percances que sufre la app de Meta.