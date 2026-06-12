Usuarios reportan fallas en Facebook, Instagram, WhatsApp y Messenger
La mañana de este viernes 12 de junio, a través de la página DownDetector, que se especializa en recopilar problemas de diferentes apps, se dio a conocer que los usuarios reportaron estar teniendo problemas con Facebook, Instagram, WhatsApp y Messenger.
Los primeros reportes indicaban que Facebook comenzó a tener problemas desde las 07:41 de la mañana y su punto máximo llegó a las 8:11 con 5 mil 245 reportes. Según el sitio web, los principales problemas se presentan en la app (47%), inicio de sesión (33%) y conexión con el servidor (16%).
Por su parte, Messenger también presenta problemas. De acuerdo con las estadísticas, el punto más alto de reportes lo obtuvo a las 07:48 con 260 informes. Los principales problemas se presentan en el inicio de sesión (67%), la app (24%) y la mensajería (7%).
También Instagram ha presentado una serie problemas, relacionadas con la app (68%), conexión con el servidor (14%) y con el inicio de sesión (14%). El pico más alto de reportes lo tuvo a las 8:20 con 326 informes registrados.
El equipo de Tech Bit confirma que tuvo problemas al intentar subir historias a su perfil, lo cual puede deberse a los mismos percances que sufre la app de Meta.
También los usuarios reportaron que WhatsApp también ha enfrentado algunos problemas. Los más reportados están relacionados con la versión web de la app de mensajería (47%), mientras que el 23% de los reportes señalan que han tenido problemas con la app y el 16% con el inicio de sesión.