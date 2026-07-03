Usurpación de profesiones afecta al 80% de las carreras en Durango: Fecop

El presidente de la Federación de Colegios de Profesionistas (Fecop), José Alberto Pérez de la Cruz, reveló que se registra el delito de usurpación de profesión en el 80 por ciento de las áreas que se estudian en Durango.

En este contexto, dijo que ya tiene una mayor penalización este tema en la entidad, sin embargo, aún se sigue registrando, provocando una competencia desleal y riesgos para la sociedad.

“Las hay, inclusive hubo un ajuste para el tema de usurpación de profesiones, es más fuerte la medida. Sin embargo, el problema es que no hay señalamientos, no hay denuncia. Si la ciudadanía no hace estos señalamientos va a seguir existiendo y va a ser prácticamente imposible de erradicar”, mencionó.

Refirió que los colegios de profesionistas, cuando identifican estas acciones, dan parte a la Dirección Estatal de Profesiones, pero el problema es que casi no hay denuncias, pese a que en la mayoría de los giros se registra.

“El 80 por ciento de las profesiones en Durango tiene usurpación. Todas son muy importantes pero el área de la salud es de vital importancia señalarlo. Hay personas que no tienen formación profesional y la hacen de quiroprácticos, están inyectando alguna solución que desconocen y esto lo vuelve un peligro mortal para la población”, advirtió.

Sin embargo, la mayoría de las veces ni si quiera en estos casos hay denuncias. “Lamentablemente no, las personas que sufren alguna iatrogenia por alguna práctica que no es la debida, lamentablemente muchas veces por el tema de pena o de vergüenza no hacen el señalamiento ni se acercan. Sin embargo, nosotros los invitamos a que se acerquen y a hacer lo conducente y evitar este tipo de problemáticas entre la población”, indicó.