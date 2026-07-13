Verano 2026: ¿Vacaciones en la playa? ¡Cuidado! Estas fueron calificadas como 'no aptas' para nadar

¡Las vacaciones de verano ya están aquí! Y para muchas familias mexicanas estas próximas semanas son la oportunidad perfecta para darse una escapada al mar y disfrutar del calor. Sin embargo, es importante que los vacacionistas estén enterados de que no todas las playas son aptas para nadar. Aquí te presentamos las que no pasaron las más recientes evaluaciones de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Año con año, con la llegada de los periodos vacacionales que concentran mayor movimiento de personas hacia las playas de México, la Cofepris realiza una evaluación con la finalidad de salvaguardar la salud de los turistas tanto nacionales como internacionales.

En dicho monitoreo prevacacional, realizado principalmente para verano y Semana Santa, la Cofepris toma muestras de las principales playas de los estados costeros de México, en esta ocasión de 284 sitios, para realizarles pruebas de laboratorio y determinar que las condiciones microbiológicas sean las adecuadas para el uso recreativo.

De acuerdo con lo informado por la misma Cofepris, la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que para que las playas sean consideradas aptas deben mantenerse debajo de los 200 enterococos por cada 100 mililietros de agua.

¿Cuáles son las playas “no aptas”?

Para este verano de 2026, la Cofepris reportó que fueron cinco las playas que no pasaron las pruebas de laboratorio, y por lo tanto no son recomendables para uso recreativo.

Estas playas son:

Playa de Tijuana – Tijuana, Baja California.

– Tijuana, Baja California. Playa del Cuale – Puerto Vallarta / Bahía de Banderas, Jalisco.

– Puerto Vallarta / Bahía de Banderas, Jalisco. Playa Principal – Puerto Escondido, Oaxaca.

– Puerto Escondido, Oaxaca. Playas José Martí – Veracruz, Veracruz.

– Veracruz, Veracruz. Playa Tumbao – Veracruz, Veracruz.

De esta manera, el resto de las 279 playas que fueron analizadas fueron clasificadas como aptas para actividades para los vacacionistas, por lo que estos no correrían riesgo.

Recomendaciones de la Cofepris

Luego de que se publicaran los resultados del análisis de las playas, la Cofepris recomendó a los bañistas abstenerse de realizar actividades recreativas, tal como nadar, en dichos puntos.

Debido a la contaminación fecal localizada en el agua de estas playas, el uso recreativo podría ocasionar diversas situaciones de riesgo para los vacacionistas.

Entre los principales riesgos que señala la Cofepris destacan las infecciones gastrointestinales, enfermedades relacionadas con la piel, infecciones respiratorias, de oídos y de ojos, entre otros.

Por este motivo, la Cofepris recomienda optar por alguna de las playas que se encuentren en la lista clasificada como “aptas”, y así evitar arriesgar la salud de las familias durante esta temporada.