Vacaciones elevan ventas de 6 de cada 10 comercios del Corredor Constitución

La presidenta del Corredor Constitución, Alma Santillán, informó que, con base en una encuesta que se hizo entre los comerciantes, relativa al periodo vacacional, la mayoría ha tenido un aumento en las ventas y se espera que las siguientes semanas siga así.

“Hubo bastante afluencia, bastantes visitas tuvimos por parte de los ciudadanos, un buen apoyo al comercio local. Tuvimos turismo. Sí hubo gente caminando por Corredor Constitución. Todos los negocios pudimos percibir de las diferentes ciudades que nos estuvieron visitando”, manifestó.

En tal sentido, dio a conocer que el 60 por ciento reportó un aumento en sus ventas, el 30 por ciento se mantuvo igual y el 10 por ciento registró una baja.

“Seis de cada 10 empresarios dijeron que sus ventas habían aumentado. Algunos tres de cada 10 se mantuvieron igual y un poco porcentaje bajó”, estableció.

Los negocios más beneficiados fueron los restaurantes, así como los de artesanías y souvenirs; y se espera que en lo que queda de las vacaciones siga esta tendencia.